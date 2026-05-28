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COPA DO NORDESTE Técnico do Sport associa eliminação para Fortaleza à postura do time: "Baixou muito a marcação" Leão perdeu por 2x0 para o Tricolor e deu fim ao sonho do tetra da Copa do Nordeste

O técnico do Sport, Márcio Goiano, associou a eliminação do para o Fortaleza, na semifinal da Copa do Nordeste, à postura da equipe durante o jogo. De acordo com o treinador, depois de um bom início de partida, o time baixou as linhas e permitiu que o adversário controlasse as ações ofensivas.

"A gente sabia da qualidade do adversário que enfrentamos. Tivemos controle do jogo, tivemos oportunidades criadas. O goleiro acabou sendo importante em uma defesa em um chute de Perotti. Depois teve uma cabeçada do Perotti. E aí a gente baixou muito a marcação. Foi uma das coisas que falei para os atletas, a gente sabia da importância que o jogo representava para todos nós", iniciou o treinador.

"Mais ou menos ali aos 30 minutos, vi o Zé Lucas saindo um pouco andando no campo do adversário. Isso mostrou para mim, naquele momento, que os outros atletas tinham baixado (a marcação). Se for pegar o lance do gol, um lateral que era nosso. Tínhamos a bola dominada e acabou na pressão. A gente fez um passe longo e, infelizmente, acabou com o cruzamento. O Miritello teve a capacidade, se a gente vê o lance, tinham dois jogadores nossos. Ele acabou conseguindo o cabeceio e o gol", prosseguiu.

De acordo com o treinador, com o revés parcial ao término do primeiro tempo, a conversa no vestiário foi para consertar as coisas, com o objetivo de empatar a partida e deixar o Sport em vantagem novamente no agregado. A ideia era pressionar o Fortaleza.

"A gente tentou algumas correções, mostrar para eles a importância de que para voltar para o jogo, a gente tinha que andar mais para a frente, para pressionar o adversário e buscar o gol. A gente precisava do empate, e aí, infelizmente, veio o segundo gol que trouxe realmente todo o prejuízo", contou Goiano.

"O próprio Vitinho, a gente mostrou o último jogo. É um jogador de lado, que traz a bla para dentro e faz a finalização. A gente fica muito chateado em relação a isso, até porque, mais uma vez, o torcedor compareceu", completou.

Diante da queda na semifinal da Copa do Nordeste, o Sport volta as atenções para a Série B. No sábado (30), o Leão terá o Náutico pela frente, também na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada. A bola rola às 20h30.

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