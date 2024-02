Soso assume erro em montagem do time vê ensinamentos após derrota para o Bahia

A- A+

Dominado pelo Bahia durante todo o jogo, o Sport por pouco não saiu com um empate com gosto de vitória, neste domingo (4), na Arena Fonte Nova, pela estreia da Copa do Nordeste. Mesmo sem jogar bem, o Leão conseguiu segurar o 1x1 até os 50 minutos do segundo tempo, quando Rafael Ratão decretou o triunfo baiano por 2x1.



“Acho que a equipe deve trabalhar melhor no momento sem a bola. Na primeira metade, o Bahia teve o controle. No primeiro gol do Bahia, não fechamos o meio. Na segunda metade, trocamos de esquema e acredito que equipararmos as ações. O Sport jogou em um bloco médio-baixo. Não foi o jogo que pensei”, afirmou o técnico do Sport, Mariano Soso.“É um golpe essa derrota, pela significância que tem o adversário. Ainda mais quando a derrota se dá na última jogada. Isso é muito agressivo para nós”, completou.



O treinador também assumiu que o planejamento inicial para o jogo não funcionou. Uma prova disso foi a mudança aos 33 minutos do primeiro tempo, com a saída de Pedro Vilhena para a entrada de Zé Roberto.



“Sou o responsável pelo desenho do jogo, e nosso plano inicialmente não foi eficaz. Isso foi responsabilidade da estratégia do treinador. Penso que temos possibilidade de retornar à nossa base. Esse jogo deixa muitos ensinamentos. Incômodos, mas continuamos com uma tarefa de construção”, frisou.

