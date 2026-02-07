A- A+

Sport Técnico do Sport comanda longo coletivo e celebra semana sem jogos: "Importante demais" Leão aguarda vencedor de Retrô e Maguary para conhecer adversário da semifinal do Pernambucano

Classificado de forma direta à semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport está aproveitando o período sem jogos para entrosar ainda mais a equipe para a reta final da competição. Nesta sexta-feira (6), o técnico Roger Silva comandou um treino coletivo longo, com o objetivo de aprimorar ainda mais a parte física dos atletas.

Logo após o término da primeira fase do Estadual, o treinador já havia celebrado o período de dez dias sem compromisso. Agora, voltou a salientar a importância das atividades realizadas nesta semana.

"Foi uma semana muito produtiva. No meio de uma competição, você ter sete, oito dias para trabalhar é importante demais. Conseguimos focar naquilo que precisa ser corrigido, melhorar um pouco nossa força, um pouco nossa dinâmica de jogo, cuidar melhor da bola" pontuou Roger.

De acordo com o treinador, uma série de vídeos foram repassados aos atletas para análise do que a equipe pode melhorar. Com o intuito de mostrar na prática, Roger usou o período de trabalho para comandar os jogadores em um coletivo de aproximadamente 70 minutos.

"Conseguimos passar alguns vídeos sobre acertos e erros. É uma semana muito produtiva, acabando com um coletivo de 60, 70 minutos. É importante ter essa minutagem. Uma semana muito boa, é difícil ter uma semana aberta no meio de uma competição. Temos que valorizar isso, e a rapaziada está de parabéns que entregou tudo, fez uma semana perto da perfeição", salientou.

Enquanto segue se preparando para a semifinal do Estadual, o Sport conhecerá seu adversário neste sábado (7). Retrô e Maguary se enfrentam, às 18h, nos Aflitos. No duelo de ida, os times empataram em 1x1.

Veja também