SPORT Técnico do Sport comemora classificação na Copa do Brasil: "Continuar escrevendo uma nova história" Rubro-negro ficou com a vaga após golear o Trem-AP e embolsar R$ 1,47 milhãe de premiação

O Sport deixou para trás os fantasmas de eliminações recentes e venceu, com autoridade, por 4 a 0, o Trem-AP para ficar com a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Mariano Soso avaliou positivamente o desempenho da equipe e comemorou a classificação como uma chance de "escrever uma nova história".

"Eu acho muito importante a classificação. Agora a interpretação dos jogadores em campo está regular. Eles propuseram o jogo de forma muito efetiva. Foram parte do crescimento e evolução essa equipe. Acho que os comportamentos coletivos foram mehores que o adversário, o que justifica a nossa vitória. A proposta é continuar escrevendo uma nova história", afirmou.

Diante do Trem, o que pode ser visto foi uma clara vantagem técnica do Sport. Por mais que o gramado do Estádio Zerão tenha atrapalhado, o desempenho do time finalmente pareceu convencer. Vale ressaltar que o adversário era muito frágil. Ainda assim, para o treinador, o momento é de enxergar os próximos duelos e "não subestimar" equipes.

"Não subestimo nenhuma equipe. O jogo de hoje ficou muito condicionado ao campo, o gramado com muitas imperfeições. Mas acho que, à medida que a gente vá avançando na competição, vamos jogar com equipes de outra dificuldade, mas todo time tem sua complexidade. Fora da nossa casa, resolvemos uma partida complexa", explicou.

Reação aos desfalques

Na partida, o Sport precisou lidar com o desfalque de peso de Rafael Thyere, capitão da equipe. Ele sentiu um desconforto e não teve condições de jogar. A solução de Soso foi improvisar o volante Fabinho na posição. Ele fazia a zaga ao lado de Luciano Castán até também precisar deixar o campo por conta de lesão. Ele foi substituído por Renzo, que desempenhou bem na função.

Para Soso, por mais que fuja do ideal, a adversidade foi mais uma oportunidade de utilizar a versatilidade do elenco e pensar, também, se é preciso trazer um novo jogador para compor a defesa.

"Queriamos iniciar o jogo com o Thyere, mas ele teve uma dificuldade que impediu sua titularidade. Renzo entrou no jogo, mas temos que avaliar o seu estado. Fabinho não estava na sua posição natural. Agora acho que eu tenho condições de poder jogar nessa posição com jogadores versáteis, como Rosales. Seguramente falaremos sobre a situação de Renzo com a direção, o departamento desportivo, se temos a necessidade de incorporar mas um jogador. Mas eu tenho calma para ver o estado de saúde dos nossos jogadores", explicou.

Próximos desafios

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Sport enfrenta o Murici-AL, em casa. A partida ainda não tem horário ou data definidos. Até lá, no entanto, o Rubro-negro segue em preparação para encarar o Altos-PI, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida acontece na próxima quarta-feira (6/03), às 21h30, no Estádio Lindolfinho, em Teresina.

