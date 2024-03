A- A+

SPORT Técnico do Sport critica gramado, mas se diz "orgulhoso" por entrega do time em vitória sobre o ABC Treinador ressaltou ainda que gramado não é "justificativa" para desempenho ruim na primeita etapa

Após a vitória por 2 a 0 sobre o ABC, neste sábado (23), pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o técnico do Sport, Mariano Soso, viu com bons olhos o desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo. Ele também criticou o gramado do Estádio Frasqueirão, em Natal/RN, onde a partida aconteceu. Ainda assim, deixou claro que o fator não era uma "justificativa" para o desempenho abaixo do esperado nos 45 minutos iniciais.

"É um time que tenta protagonizar e jogar longe do seu próprio goleiro. Eu não acho que a equipe tenha tido qualidade na primeira metade na construção do jogo, mas, no segundo tempo, eles interpretaram e executaram bem um grande jogo", começou o treinador.

"Jogar nesse campo é uma condicional, mas não uma justificativa. É um gramado que não permite a intensidade que nós buscamos, que com certeza é o que a torcida quer. Mas no segundo tempo, muitas jogadas de construção, de troca de passe, um ataque posicional que buscamos. Parabéns para os jogadores, porque estou muito orgulhoso desse tipo de atleta, entregue ao projeto", completou Soso.

O primeiro tempo foi marcado por diversos erros na saída de bola do Rubro-negro, que não conseguia levar perigo à meta adversária. Foi só a partir das mudanças na segunda etapa, principalmente por conta da entrada do centroavante Zé Roberto, que marcou um gol e deu uma assistência. O fator não passou despercebido por Soso, elogiou essa "troca de comportamento" segunda etapa.

"Eu vejo que no primeiro tempo a equipe não representou o que somos como time. No primeiro tempo, nosso ataque foi inconsistente, mas o adversário não teve aproximação. Valorizo a troca de comportamento na segunda metade. A equipe interpretou muito melhor o que deveria fazer no jogo. A equipe protagonizou, jogou no campo adversário, com um ataque sustentável e e demonstrou que temos argumentos para podermos continuar a encarar os objetivos que temos na competição", explicou.



Perto das quartas do Nordestão

No momento, o Rubro-negro soma 14 pontos e é líder provisório do Grupo A. A equipe possui quatro pontos de vantagem sobre o River-PI (5º), e cinco sobre Ceará (6º) e Botafogo-PB (7º). Com isso, após o triunfo sobre o ABC, o clube da Praça da Bandeira tem que torcer para que dois desses times tropecem na rodada para ficar com a classificação antecipada.

Agora o Rubro-negro se prepara para encarar o Juazeirense na próxima quarta-feira (27), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela oitava e derradeira rodada da primeira fase do torneio. Com ou sem classificação antecipada, o Leão vai em busca da vitória para assegurar a primeira colocação para ter a oportunidade de decidir as quartas de final em casa.

