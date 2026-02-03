A- A+

Sport Técnico do Sport defende Halls após falhas, mas fala em "meritocracia" por vaga no gol Roger Silva minimizou erros do goleiro nas duas últimas partidas do Leão no Estadual

Após Halls falhar no gol marcado pelo Santa Cruz, na vitória do Sport por 2x1, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico Roger Silva preferiu minimizar o fato para dar moral ao jogador rubro-negro. O goleiro, que já tinha errado no lance que gerou o gol do Maguary uma rodada antes, segue com prestígio junto à comissão técnica.

De acordo com Roger, falhas são comuns no futebol. Sobretudo quando a temporada no pontapé inicial. "A gente sabe que goleiro no começo da temporada demora um pouco para engatar. Eu quero potencializar todo mundo, acredito no ser humano e não vou maximizar alguma falha porque acho que é do jogo. Precisamos saber administrar internamente, mas todas as posições, do 1 ao 11, estão abertas. As disputas serão constantes aqui", enfatizou.

Com o erro no Clássico das Multidões, Halls chegou a ser vaiado pelos rubro-negros presentes na Ilha do Retiro depois do lance. Diante do momento de pressão, Roger defendeu o goleiro e pediu calma sobre as cobranças feitas, considerando-as de "forma exacerbada".

"Eu gosto muito de Halls. Acho que não podemos potencializar as coisas aqui. Eu também estou aprendendo a lidar com toda essa pressão. Lidei muito bem como jogador e hoje lido bem como treinador porque não olho quase nada nas redes sociais. Se trouxermos tudo que é fomentado nas redes sociais aqui para dentro, daqui a pouco não vamos acreditar em ninguém", explicou o treinador.

Por fim, o comandante leonino ainda fez questão de exaltar a qualidade da meta do Sport. Além de Halls, o elenco conta com o prata da casa Adriano e Thiago Couto, que voltou a trabalhar com o grupo ao longo da última semana.

"Thiago Couto para mim é um excelente goleiro, assim como Adriano. Acho que agora estamos bem servidos. Aquilo que falo para os caras de linha, serve para o gol: meritocracia. (Quem jogar) Vai ter que segurar a vaga", salientou.

