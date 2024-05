Técnico do Sport destaca atuação perto da "excelência" contra Atlético-MG e agradece torcida

A- A+

Como não poderia ser diferente, o técnico Mariano Soso foi só elogios à atuação do Sport diante do Atlético-MG, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o Leão derrotou o Galo com uma boa apresentação, após duas derrotas consecutivas na Série B do Brasileiro. De acordo com o treinador, o time beirou a perfeição, na Arena de Pernambuco, em termos de futebol praticado

“A equipe interpretou muito bem e executou praticamente com excelência o plano de jogo sustentado. Temos uma dor grande - pela eliminação -, mas é maior o sentimento do espírito pela vitória que o time sentiu no vestiário”, iniciou, agradecendo os aplausos da torcida ao término da partida.

“A equipe teve duas derrotas pelo Brasileiro, mas sustenta uma identidade de jogo que vai dar certo. Quero agradecer publicamente os aplausos da torcida no final. O torcedor hoje se deslocou para a Arena, com o sonho de que a equipe pudesse se classificar. Não conseguimos se classificar, mas conseguimos o reconhecimento da torcida. Acho que a equipe ainda vai dividir muitas alegrias com o torcedor", relatou.

Antes de Mariano Soso conceder entrevista coletiva aos jornalistas presentes, o técnico do Atlético, Gabriel Milito, reconheceu a superioridade do Sport no duelo desta quarta-feira. O argentino enfatizou que, assim como o Galo poderia ter construído um placar elástico em Belo Horizonte, o Leão pernambucano teve a mesma possibilidade na Arena de Pernambuco.

Ao destacar, mais uma vez, a atuação de seus comandados, Soso foi de encontro com o discurso do colega argentino. “Cada jogo sempre deixa um aprendizado. O confronto foi complexo, porque o Atlético tem qualidade em seus jogadores, um treinador muito posicional, que faz trocas, e tem muita argumentação para conduzir sua equipe. Mas, hoje, acho que a virtude, a execução do plano de jogo, e os protagonistas desta vitória tão bem construída são os jogadores”, pontuou.

Veja também

Vôlei Com autoridade, Brasil supera Sérvia e vence segunda partida seguida na Liga das Nações de Vôlei