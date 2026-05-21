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Sport Técnico do Sport enaltece vitória sobre Fortaleza: "Estamos aqui para fazer história" Resultado conquistado no Castelão deixa Rubro-negro a um empate de chegar à final da Copa do Nordeste

O técnico Márcio Goiano, do Sport, enalteceu a vantagem construída pelo Rubro-negro sobre o Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste. Fora de casa, o Leão venceu por 2x1 e agora joga pelo empate para ir à final do Nordestão.

"É uma vitória que simboliza muito, uma competição que vale muito. A Copa do Nordeste é diferente das outras copas, todo mundo observa, todo mundo vê. É uma competição muito disputada, competitiva, então neste momento temos que enaltecer a vitória", salientou Márcio Goiano.

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Ainda de acordo com o treinador, o fato da equipe ter quebrado um jejum de longos anos sem vencer o Fortaleza na capital cearense engrandece ainda mais o resultado. Como visitante, o Sport não derrotava o adversário desde 1980. Além disso, não sabia o que era vencer o Tricolor há dez partidas.

"A gente fica feliz pelo resultado, principalmente por todos esses números que estamos falando. O resultado é sempre dentro de campo, mas a gente espera mudar isso. A gente está aqui para fazer história. Sabemos e respeitamos todos os nossos adversários, sabíamos das dificuldades, pois é um adversário com qualidade", pontuou.

Passado o compromisso com o Fortaleza, o Sport volta as atenções para a Série B do Brasileiro. Neste sábado (23), às 20h30, o Leão vai até Caxias do Sul, onde encara o Juventude pela 10ª rodada. Enquanto os pernambucanos ocupam o terceiro lugar, com 16 pontos, os gaúchos estão em 10º, com três pontos a menos.

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