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Sport Técnico do Sport evita discurso de terra arrasada após derrota: "vamos mais fortes que nunca" Com revés para o Fortaleza, Rubro-negro perdeu chance de entrar no G-6 da Série B

A derrota para o Fortaleza, por 2x0, na noite desta sexta-feira (16), jogou um balde de água fria nas pretensões do clube em entrar no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, restando apenas quatro jogos para o fim da competição, o Leão viu a distância para a zona de playoffs aumentar para três pontos, mas pode chegar a quatro, caso o CRB vença no complemento da rodada.

Apesar das dificuldades na sequência do campeonato, o técnico Mariano Soso evitou adotar discurso de terra arrasada, embora reconheça a noite frustrante para os mais de 21 mil torcedores que compareceram à Ilha do Retiro.

"Geralmente, a gente quando consegue ganhar um jogo, ficamos muito próximos um do outro, todo mundo: jogadores, comissão. Mas, quando acontece algo que traz dor, temos que sustentar essa união e ficarmos ainad mais perto. Também por respeito à nossa torcida. O time vai ficar junto, independentemente do que aconteça", iniciou.

"Hoje (sexta) não foi uma noite sonhada por nós, mas que postura terei eu como treinador deles? Declaro publicameante que precisamos de união entre jogadores, comissão, torcida e diretoria. São partes que têm que encaixar para irmos até o final", prosseguiu.

Passado o revés para o Tricolor do Pici, o Rubro-negro terá um novo confronto direto na luta pelo G-6, na próxima rodada. Na sexta-feira (23), o Sport recebe o quinto colocado Criciúma, às 21h, no Recife.

Ainda com discurso de esperança, Mariano Soso projeta um confronto de alta complexidade, mas garante que o torcedor será representado da melhor forma dentro de campo.

"É uma reta final e temos um confronto direto contra um time complexo. Temos que assumir responsabilidade, principalmente depois de uma caída como a de hoje (sexta). Temos que ter postura, fazer um bom jogo, representar a torcida e voltar às vitórias. Este é o objetivo principal, fazer uma boa semana de treino", enfatizou.

"Nós jogamos por nossa família, por escrever uma história no Sport, jogamos por nossa torcida. O Sport é muito grande, tem torcida muito grande e nós respeitamos isso. A gente respeita o esforço que o torcedor fez para vir para a Ilha. A esperança do time não vai quebrar, vamos mais fortes que nunca", finalizou o técnico.

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