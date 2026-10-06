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Sport Técnico do Sport exalta atletas após vitória em duelo de "alta complexidade" contra São Bernardo Mariano Soso afirmou que equipe ainda tem margem para evoluir na sequência da Série B

O técnico Mariano Soso, do Sport, exaltou a atuação dos jogadores na vitória por 2x1 sobre o São Bernardo, na noite desta terça-feira (7), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B.

Em coletiva depois da partida, o treinador lembrou a boa campanha feita pelo São Bernardo fora de casa, para definir o confronto como um duelo de "alta complexidade". A equipe paulista é a melhor visitante da Segundona e além disso vinha de quatro jogos sem perder no certame.

"Quero parabenizar publicamente os jogadores, que fizeram um grande esforço contra um time complexo, em um confronto direto. O São Bernardo é o melhor visitante do campeonato, então acho que os jogadores defenderam o espírito do que é o Sport", iniciou.

"Nós temos que valorizar isso tudo. Quando as pernas não têm forças, temos que movimentar elas com coração e alma", declarou Soso.

Questionado sobre as dificuldades encontradas na Série B por pegar a competição em andamento, Mariano Soso ressaltou o comprometimento dos jogadores para assimilar suas ideias diante do pouco tempo de trabalho.

O treinador leonino garante estar focado na busca pela evolução da equipe, com o objetivo de levar o Sport aos playoffs do acesso.

"Das últimas cinco temporadas, esta é a Série B mais competitiva. Eu tenho o compromisso de não ficar no lugar comum. Tenho que ir jogo a jogo, melhorar a produção individual dos jogadores, fazer dar certo a interação do jogo, para ter interações mais fortes e sólidas, isso precisa de tempo", pontuou.

"Não preciso falar que não tive participação no desenho do plantel, mas avaliei os jogadores, acredito neles, estou perto deles e eles acreditam em mim", concluiu.

Com a vitória sobre o São Bernardo, o Sport chegou aos 50 pontos e subiu para a sétima posição na Série B. O Rubro-negro está dois pontos atrás do Atlético-GO, que entra em campo nesta quarta-feira (7), diante do CRB, em Maceió.

O Dragão, aliás, é o próximo adversário do Leão na competição, em duelo agendado para domingo (11), em Goiânia.

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