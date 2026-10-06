Ter, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Técnico do Sport exalta atletas após vitória em duelo de "alta complexidade" contra São Bernardo

Mariano Soso afirmou que equipe ainda tem margem para evoluir na sequência da Série B

Reportar Erro
Mariano Soso, técnico do SportMariano Soso, técnico do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O técnico Mariano Soso, do Sport, exaltou a atuação dos jogadores na vitória por 2x1 sobre o São Bernardo, na noite desta terça-feira (7), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B. 

Em coletiva depois da partida, o treinador lembrou a boa campanha feita pelo São Bernardo fora de casa, para definir o confronto como um duelo de "alta complexidade". A equipe paulista é a melhor visitante da Segundona e além disso vinha de quatro jogos sem perder no certame.

"Quero parabenizar publicamente os jogadores, que fizeram um grande esforço contra um time complexo, em um confronto direto. O São Bernardo é o melhor visitante do campeonato, então acho que os jogadores defenderam o espírito do que é o Sport", iniciou. 

"Nós temos que valorizar isso tudo. Quando as pernas não têm forças, temos que movimentar elas com coração e alma", declarou Soso.

Questionado sobre as dificuldades encontradas na Série B por pegar a competição em andamento, Mariano Soso ressaltou o comprometimento dos jogadores para assimilar suas ideias diante do pouco tempo de trabalho.

Leia também

• Sport vence São Bernardo, sobe duas posições e mantém vivo sonho do acesso na Série B

O treinador leonino garante estar focado na busca pela evolução da equipe, com o objetivo de levar o Sport aos playoffs do acesso. 

"Das últimas cinco temporadas, esta é a Série B mais competitiva. Eu tenho o compromisso de não ficar no lugar comum. Tenho que ir jogo a jogo, melhorar a produção individual dos jogadores, fazer dar certo a interação do jogo, para ter interações mais fortes e sólidas, isso precisa de tempo", pontuou.

"Não preciso falar que não tive participação no desenho do plantel, mas avaliei os jogadores, acredito neles, estou perto deles e eles acreditam em mim", concluiu. 

Com a vitória sobre o São Bernardo, o Sport chegou aos 50 pontos e subiu para a sétima posição na Série B. O Rubro-negro está dois pontos atrás do Atlético-GO, que entra em campo nesta quarta-feira (7), diante do CRB, em Maceió.

O Dragão, aliás, é o próximo adversário do Leão na competição, em duelo agendado para domingo (11), em Goiânia. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter