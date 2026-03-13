Sex, 13 de Março

Sport

Técnico do Sport liga alerta com atuação contra Anápolis: "Desconcentração"

Roger Silva não aprovou apresentação do grupo em classificação nos pênaltis, pela Copa do Brasil

Roger conversa com membro da comissão técnica durante jogo com AnápolisRoger conversa com membro da comissão técnica durante jogo com Anápolis - Foto: Paulo Paiva/SCR

O técnico Roger Silva não aprovou a atuação do Sport diante do Anápolis, na noite desta quinta-feira (12), na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil. Depois de flertar com a eliminação, assim como contra a Desportiva Ferroviária, o treinador alegou que faltou atenção para os jogadores leoninos.  

Depois de sair atrás no placar, o Sport buscou o empate ainda no primeiro tempo, e precisou mais uma vez dos pênaltis para seguir vivo na competição. Enquanto todos os jogadores rubro-negros converteram suas cobranças, Thiago Couto defendeu a batida de Fernandinho e ajudou o Rubro-negro a se classificar. 

"Antes de mais nada, estou feliz com a classificação. A gente vê Juventude indo para os pênaltis, América-MG ficando pelo caminho, Avaí ficando pelo caminho. Não é fácil. Após o título, 70%, 80% das vezes, quem ganha o título perde. É um dado, eu tentei de todos os jeitos: concentrei mais cedo, mostrei vídeo, fizemos algumas reuniões. Acho que a gente entrou muito desconcentrado", pontuou.

O treinador ainda jogou a responsabilidade para os atletas pelos erros cometidos ao longo da partida. De acordo com Roger, tem coisas que fogem de seu controle. Ainda segundo o comandante, faltou o Sport "respeitar" um pouco mais o Anápolis. 

"Tivemos 11 erros de passe que a bola passou debaixo do nosso pé e a bola saiu. Isso eu não controlo, não tem jeito. Domingo, a gente teve um controle de todas as ações. A gente tem que, no mínimo, estar perto de disso. O futebol ele é bom porque ele tem essa variável. Então, acho que faltou um pouco de concentração. Faltou, também, respeitar um pouquinho. Que sirva de alerta", salientou.

Com a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, o Sport já acumula pouco mais de R$ 4,5 milhões em premiação. Na próxima fase, o Rubro-negro vai encarar o Athletic-MG, ex-equipe do técnico Roger. A CBF ainda vai confirmar a data da partida, mas o confronto será disputado na Ilha do Retiro.
 

