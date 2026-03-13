A- A+

Sport Técnico do Sport liga alerta com atuação contra Anápolis: "Desconcentração" Roger Silva não aprovou apresentação do grupo em classificação nos pênaltis, pela Copa do Brasil

O técnico Roger Silva não aprovou a atuação do Sport diante do Anápolis, na noite desta quinta-feira (12), na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil. Depois de flertar com a eliminação, assim como contra a Desportiva Ferroviária, o treinador alegou que faltou atenção para os jogadores leoninos.

Depois de sair atrás no placar, o Sport buscou o empate ainda no primeiro tempo, e precisou mais uma vez dos pênaltis para seguir vivo na competição. Enquanto todos os jogadores rubro-negros converteram suas cobranças, Thiago Couto defendeu a batida de Fernandinho e ajudou o Rubro-negro a se classificar.

"Antes de mais nada, estou feliz com a classificação. A gente vê Juventude indo para os pênaltis, América-MG ficando pelo caminho, Avaí ficando pelo caminho. Não é fácil. Após o título, 70%, 80% das vezes, quem ganha o título perde. É um dado, eu tentei de todos os jeitos: concentrei mais cedo, mostrei vídeo, fizemos algumas reuniões. Acho que a gente entrou muito desconcentrado", pontuou.

O treinador ainda jogou a responsabilidade para os atletas pelos erros cometidos ao longo da partida. De acordo com Roger, tem coisas que fogem de seu controle. Ainda segundo o comandante, faltou o Sport "respeitar" um pouco mais o Anápolis.

"Tivemos 11 erros de passe que a bola passou debaixo do nosso pé e a bola saiu. Isso eu não controlo, não tem jeito. Domingo, a gente teve um controle de todas as ações. A gente tem que, no mínimo, estar perto de disso. O futebol ele é bom porque ele tem essa variável. Então, acho que faltou um pouco de concentração. Faltou, também, respeitar um pouquinho. Que sirva de alerta", salientou.

Com a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, o Sport já acumula pouco mais de R$ 4,5 milhões em premiação. Na próxima fase, o Rubro-negro vai encarar o Athletic-MG, ex-equipe do técnico Roger. A CBF ainda vai confirmar a data da partida, mas o confronto será disputado na Ilha do Retiro.



