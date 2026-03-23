Técnico do Sport mira atuação convincente contra Jacuipense pelo Nordestão: "Se impor"

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Depois de iniciar a Série B com um empate, fora de casa, diante do Cuiabá, o Sport estreia em outra competição nesta terça-feira (24): a Copa do Nordeste. O Leão tem compromisso pelo torneio regional contra a Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro. O técnico Roger Silva terá a oportunidade de fazer a equipe dar uma resposta ao torcedor.

Passado o título pernambucano, o Rubro-negro já acumula três partidas sem vencer na temporada, além de acumular uma eliminação na Copa do Brasil, ao perder para o Athletic-MG, por 3x1, em plena Ilha do Retiro. Pressionado, o treinador mira uma atuação convincente nesta terça.

"A gente sabe que é importante para nós fazer uma partida boa em casa, voltar a vencer, jogar nesse nível de confiança, de imposição. Vamos procurar fazer outro grande jogo, tentar cuidar melhor da bola como foi hoje (sábado). Contamos com o apoio da nossa torcida, pois é um campeonato mais rápido, de tiro curto, em duas semanas já temos quase metade do campeonato disputado. Precisamos fazer um bom jogo em casa", enfatizou.

"Dentro da Ilha, a gente precisa realmente se impor e voltar a vencer. É importante para nós, porque a gente quer muito se classificar e ser campeão da Copa do Nordeste", prosseguiu.

Na primeira fase da Copa do Nordeste, os times do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B, enquanto as do Grupo C encaram as do Grupo D. Presente no Grupo C, o Sport tem as companhias de América-RN, Ceará, Ferroviário e Imperatriz em sua chave. Além da Jacuipense, o Rubro-negro medirá forças com ABC, Fortaleza, Maranhão e Retrô.

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