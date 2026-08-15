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Sport Técnico do Sport mostra alívio com fim de sequência negativa na Ilha: "Estava sendo desafiador" Com vitória sobre Londrina, Leão voltou a triunfar em casa depois de mais de dois meses

O técnico do Sport, Gilmar Dal Pozzo, mostrou alívio com a vitória do Sport sobre o Londrina, por 2x1, na Ilha do Retiro, na noite da última sexta-feira (14). De acordo com o treinador, o resultado positivo tirou uma pressão das costas do clube, após a sequência de mais de dois meses do time sem vencer em casa na Série B.

O triunfo sobre o Londrina encerrou um jejum de dois meses e meio do Rubro-negro atuando na capital pernambucana, nesta edição da Segundona. A última vitória tinha sido contra o Náutico, em 30 de maio, pela 11ª rodada. Desde então, a equipe tinha atuado como mandante cinco vezes e empatado todas. Em algumas ocasiões, deixou os três pontos escapar com gols sofridos no fim.

"É um sentimento de felicidade de voltar a vencer em casa, sabendo que o torcedor vai estar indo para casa feliz, depois de algum tempo, jogando na ilha e resgatando essa identidade. O Sport sempre foi forte em casa e aos poucos tínhamos que mudar esse cenário. Era um desafio meu com os atletas, para consolidar o trabalho e criar identidade e conexão com o torcedor", iniciou.

"A carga emocional para os atletas e comissão técnica, de vir jogar na Ilha, estava sendo desafiadora, por conta do que estava acontecendo. Ali, pelos 25 minutos do segundo tempo, começava a passar um filme na cabeça, mas hoje conseguimos sustentar, não foi fácil, a Série B não é fácil", prosseguiu.

Durante a entrevista coletiva, Dal Pozzo ainda minimizou os xingamentos que recebeu da torcida na reta final da partida. Com alterações que fizeram o time recuar e chamar o Londrina para cima, o Leão ficou em apuros no confronto. Boa parte dos mais de 19 mil torcedores presentes no estádio chamaram o treinador de "burro".

"A cobrança do torcedor é normal. Eu tenho que estar equilibrado e ter luz nas minhas decisões. Elas não podem ser influenciadas pelo que vem de fora. Principalmente por questões físicas. Jamais eu teria tirado o Diego (Hernández), jamais teria tirado o Claudinho. São circustâncias que se apresentam", relatou.

"O técnico é obrigado a ter a leitura, não em cima da emoção, mas da razão. Talvez, se o Sport, tivesse feito essas alterações de forma lúcida, poderia ter cinco ou seis pontos a mais. Respeito muito o que o torcedor quer, porque ele quer um time para a frente, mas hoje pedia essas modificações, principalmente por conta das questões físicas, e esse entendimento que precisamos ter", concluiu.

Com a vitória sobre o Londrina, o Sport subiu, de forma momentânea, para a 5ª posição, com 35 pontos. O Rubro-negro volta a entrar em campo na quarta-feira (19), quando visita o Avaí, às 19h30, na Ressacada, pela 23ª rodada.

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