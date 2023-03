A- A+

AVALIOU Técnico do Sport no Clássico, auxiliar diz que partida foi totalmente controlada Elenco do Sport fará reapresentação no Centro de Treinamento do clube às 9h deste domingo

Mesmo com superioridade técnica durante o Clássico das Multidões deste sábado (18), diante do Santa Cruz, o Sport não conseguiu tirar vantagem e o duelo, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, foi encerrado em 0 a 0. Numa avaliação pós-jogo, o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, que substituiu o treinador Enderson Moreira, expulso na última rodada do Regional, viu “controle” leonino durante os 90 minutos.

“Hoje nós não conseguimos. Acho que controlamos a partida o tempo todo. Não fizemos a atuação que estávamos fazendo. Hoje fomos um pouco lento na hora de tomarmos decisões, mas controlamos o jogo”, reforçou.

Um outro ponto favorável ao Sport foi a expulsão de Marcus Vinícius, do Santa Cruz, depois de ter recebido um segundo cartão amarelo no jogo. Mas um a menos não mudou o placar. “É normal, nem sempre a gente consegue, mesmo com um jogador a mais”, lamentou.

O próximo compromisso do clube, também pela Copa do Nordeste, é contra o já eliminado CSA, às 21h30 da próxima quarta-feira (22). De olho nisso, o elenco se reapresentará no Centro de Treinamento às 9h deste domingo.

Para seguir na liderança da competição, só a vitória interessa ao Sport. E segundo Flores, esse pensamento é constante no grupo.

“A nossa ideia sempre é vencer. O Sport pensa em vitória e não muda nada. Tem a questão de ver como os atletas estarão fisicamente esses dias, mas nossa ideia é sempre trabalhar em cima de vitória, independente de estar classificado ou não”, garantiu o auxiliar.

Veja também

INUSITADO Juiz precisou ser substituído no Clássico das Multidões deste sábado