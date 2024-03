A- A+

Sport Técnico do Sport quer time 'impondo condições' diante do Santa Cruz, no Arruda Este será o segundo Clássico das Multidões do treinador à frente do Leão

A vitória sobre o Altos-PI serviu para fortalecer a confiança do Sport, de acordo com o técnico Mariano Soso. Principalmente pelo estado do gramado do Lindolfo Monteiro, em Teresina. Agora, com o Leão prestes a encarar o Santa Cruz, neste sábado (9), no Arruda, pela semifinal do Pernambucano, o treinador acredita que o rendimento de seus comandados pode ser ainda melhor diante de um campo com condições favoráveis.

"Eu acho que a dinâmica do jogo vai mudar muito, principalmente por causa do gramado. Reconheço a importância do jogo, mas no clássico nós tentaremos como sempre impor condições, interpretando o valor que esse jogo tem para nós, para nossa torcida", pontuou.

Para o Clássico das Multidões deste final de semana, o Sport realizará apenas um treino. Depois de folgar na última quinta-feira (7), o elenco leonino se reapresenta nesta sexta-feira (8), no período da tarde, no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe.

Neste sábado, às 16h30, será a segunda vez que Sport e Santa Cruz se enfrentam na temporada. Pela primeira fase do Estadual, o Leão levou a melhor sobre a Cobra Coral, ao vencer o rival por 2x1 na Arena de Pernambuco. No sábado da próxima semana, em São Lourenço da Mata, os times voltam a se encontrar para o decisivo duelo que vai definir quem disputará a final do Pernambucano.

