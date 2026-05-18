A- A+

Sport Técnico do Sport reconhece domínio do CRB e vira chave para Copa do Nordeste: "Uma decisão" Com revés para alagoanos, Leão perdeu a chance de assumir a liderança da Série B

O treinador do Sport, Márcio Goiano, reconheceu a atuação abaixo da equipe no revés por 2x1 para o CRB, na noite deste domingo (17), na Ilha do Retiro. Segundo o comandante leonino, o Rubro-negro foi envolvido pelo adversário e não conseguiu reagir dentro de campo.

Com o resultado negativo, o Sport perdeu a invencibilidade na Série B e perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. O Leão é o terceiro colocado, com 16 pontos.

"Em relação ao jogo, sabíamos da dificuldade, em função da leitura do adversário. A gente sabia que o CRB buscava uma reação e tem conseguido nos últimos jogos. Acabou a gente não tendo esse domínio. No futebol, você tem que buscar o domínio, esse controle, e não conseguimos ter a posse de bola", pontuou Goiano.

Passada a derrota pela Segundona, o Sport não tem tempo para se lamentar. Nesta quarta-feira (20), o time pernambucano encara o Fortaleza, em compromisso válido pela semifinal da Copa do Nordeste, no Castelão.

"Infelizmente, dentro de campo não conseguimos o resultado. Temos que virar essa chave, temos uma decisão, um jogo importante quarta-feira pela Copa do Nordeste. Temos que nos concentrar para esse jogo agora, esse foco é a Copa do Nordeste, é trazer essa decisão para casa e que o torcedor possa fazer a diferença para a gente dentro de campo", salientou.

Veja também