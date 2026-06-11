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Sport Técnico do Sport se mostra incomodado com desempenho em casa na Série B: "Temos que buscar fora" Em sete jogos na Ilha do Retiro, Rubro-negro venceu apenas três até o momento

Não que o aproveitamento como mandante esteja ruim. Mas é certo dizer que o Sport poderia estar fazendo melhor o seu dever de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Principalmente levando em consideração o desempenho quando atua longe da Ilha do Retiro. Se no Recife, o Leão acumula alguns tropeços, fora de casa a equipe tem sido um visitante indigesto na Segundona.

Dos 12 jogos disputados até o momento pelo Sport nesta edição da Série B, o Rubro-negro atuou sete vezes como mandante e apenas cinco fora de casa. Na Ilha, venceu três adversários, empatou com outros três e perdeu para o CRB. Conquistou 12 de 21 pontos, em um aproveitamento de 57%.

Já longe de seus domínios, o Leão segue invicto até aqui. São três vitórias e dois empates. Com um aproveitamento de 73%, ganhou 11 pontos de 15 possíveis.

Tal cenário tem incomodado o técnico Márcio Goiano, que não escondeu o sentimento de frustração pelos pontos perdidos dentro da Ilha do Retiro. "Fora de casa temos bons números, e dentro de casa já tivemos resultados de igualdade e adversos. É uma coisa que cobramos em relação à resultado", iniciou.

"É importante vencer dentro de casa, temos conseguido reverter essa situação fora. A gente sempre fala para os atletas: "Não conseguimos os resultados em casa? Temos que buscar fora". O próximo adversário está entre os seis, vamos colocar dessa forma. Então, sabemos das dificuldades", prosseguiu.

O próximo adversário do Sport citado por Márcio Goiano não só está entre os seis, mas também acima do Leão na tabela: o São Bernardo. As equipe se enfrentam domingo (14), às 11h, no Campo do 1º de Maio. Enquanto os pernambucanos estão em terceiro, com 23 pontos, os paulistas são o segundo, com 24 pontos. O Vila Nova lidera o campeonato, com 25 pontos.

Jogos do Sport como mandante

Sport 1x1 Vila Nova (2ª rodada)

Sport 2x2 Avaí (4ª rodada)

Sport 1x0 Novorizontino (6ª rodada)

Sport 2x0 Ceará (7ª rodada)

Sport 1x2 CRB (9ª rodada)

Sport 2x0 Náutico (11ª rodada)

Sport 1x1 Athletic (12ª rodada)

Sport como visitante

Cuiabá 0x0 Sport (1ª rodada)

Londrina 1x2 Sport (3ª rodada)

América-MG 0x0 Sport (5ª rodada)

Ponte Preta 1x3 Sport (8ª rodada)

Juventude 0x1 Sport (10ª rodada)

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