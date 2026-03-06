A- A+

Sport Técnico do Sport valoriza classificação na Copa do Brasil: "Olhar o copo cheio" Leão não teve grande atuação diante da Desportiva Ferroviária, mas avançou nos pênaltis

O técnico Roger Silva, do Sport, preferiu minimizar a fraca atuação diante da Desportiva Ferroviária-ES, ao celebrar a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis. O treinador rubro-negro fez questão de dar ênfase às coisas boas que o grupo pode tirar de proveito para a sequência da temporada.

Diante da equipe capixaba, Roger optou por realizar mudanças no time, em relação à formação que encarou o Náutico no primeiro jogo da final do Estadual. Apenas o goleiro Thiago Couto foi mantido entre os titulares. Algumas peças acabaram sendo elogiadas pelo técnico.

"É ressaltar uma grande partida de Zé Marcos, uma grande partida de Ajul, de Zé Lucas, Yago... Acho que muita coisa boa. Matheus (Alexandre) também sendo seguro. Acho que tem muita coisa boa, quero olhar sempre para o lado bom. Eu gosto disso, de olhar o copo cheio. É valorizar a classificação, pois ela é difícil", salientou o treinador.

Roger ainda fez questão de lembrar de campanhas recentes do Sport na Copa do Brasil, onde o clube ficou pelo caminho na primeira fase. Para o técnico, tal desempenho nos últimos anos não pode ser jogado sobre o atual elenco. No ano passado, por exemplo, o Leão foi eliminado na primeira fase para o Operário-VG.

"A Copa do Brasil, nos últimos sete anos, o Sport saiu cinco vezes, né? A gente carrega um peso que não é desse elenco, não é dessa comissão técnica e nem dessa diretoria", enfatizou.

"Tivemos um primeiro tempo muito melhor, com ritmo melhor, criando oportunidades para fazer gol. Aí, no segundo tempo, a coisa ficou um pouquinho mais igual. O Thiago (Couto) fez uma defesa difícil, então discordo um pouco dessa análise de que flertamos com desclassificação", prosseguiu.

O elenco do Sport retorna ao Recife nesta sexta-feira (6). No domingo (8), o Leão volta a entrar em campo, desta vez pelo duelo de volta da final do Pernambucano, contra o Náutico, às 18h, nos Aflitos. Na ida, na Ilha do Retiro, os times empataram em 3x3.

