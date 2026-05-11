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Preparação Técnico do Sport valoriza semana livre de treinamento antes de sequência pesada de jogos Leão terá cinco jogos até o final do mês, intercalando Série B com Copa do Nordeste

Em bom momento na Série B com a invencibilidade e liderança, o Sport terá uma semana livre para treinamentos antes de entrar numa sequência de jogos decisivos até o final do mês.

O Leão vem de um triunfo importante fora de casa por 3 a 1, contra a Ponte Preta. Agora, a equipe inicia a preparação para encarar o CRB, neste domingo (17), na Ilha do Retiro.

Depois do jogo contra a equipe alagoana, o Sport não terá tempo para descansar combinando Série B com Copa do Nordeste.

A sequência de partidas terá as duas semifinais do Nordestão contra o Fortaleza, além do Juventude, fora de casa, e o Clássico dos Clássicos diante do Náutico, na Ilha do Retiro.

Dessa forma, o Rubro-negro vai fazer cinco jogos entre os dias 17 e 30 deste mês.

Na coletiva pós-jogo diante da Ponte Preta, o técnico Márcio Goiano valorizou a semana livre antes da partida contra o CRB.

"Quando a gente fala que tem uma semana de treino para trabalhar é porque congestionou muito com Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Vai ser uma semana importante para a gente trabalhar, colocar algumas situações diferentes que a gente não vem fazendo para qualificar e corrigir algumas coisas. A outra semana será pesada. Temos a consciência, então é aproveitar e nos prepararmos para os jogos que vão vir no futuro", disse o técnico rubro-negro.



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