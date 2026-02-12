A- A+

Sport Técnico do Sport valoriza vitória sobre Retrô, mas critica atuação nos Aflitos

Apesar da vitória por 1x0 sobre o Retrô, nesta quinta-feira (12), pela semifinal do Campeonato Pernambucano, o técnico do Sport, Roger Silva, aparentemente não curtiu muito a atuação de seus comandados nos Aflitos. O treinador mostrou insatisfação com as tomadas de decisões da equipe, mas valorizou o resultado positivo.

"Não foi a melhor atuação. Sou um cara que procuro ter uma equipe técnica, que jogue futebol, que seja agressiva e isso nos faltou. Me incomoda gritantemente o tanto de erro bobo, isso vai colocando o adversário no jogo", pontuou.

"Mas é valorizar o que foi feito, a vitória. O grande jogo que fez Halls, que vinha sendo criticado. Para mim, um dos melhores em campo, seguro. Valorizar o que fez Maia, Zé Gabriel. Valorizar não tomar gol. Isso é importante, positivo defensivamente, e pode nos ajudar a nos levar para uma final", seguiu.

Ao comentar a atuação abaixo da crítica de seus comandados, Roger também fez questão de elogiar a equipe do Retrô, com o intuito de engrandecer a vantagem construída de olho na final.

"Tem uma equipe do outro lado que vem fazendo uma boa recuperação no campeonato, que depois que perdeu para a gente, conseguiu bons resultados, que venceu o Náutico aqui, que tem construído um campeonato seguro e fazendo bons jogos", salientou.

Sport e Retrô voltam a se enfrentar no fim da próxima semana, pelo duelo de volta da semifinal do Estadual. No dia 21, o duelo será disputado às 16h30, na Ilha do Retiro. O Leão joga pelo empate para avançar à decisão.

