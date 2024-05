A- A+

Vôlei Técnico do sub-15 do Vasco é expulso de quadra e demitido após agressão a jogadora; assista A cena lamentável de agressão aconteceu durante uma partida das meninas do Vasco contra o Vôlei Barra

Uma agressão a uma das jogadoras de seu próprio time, neste sábado (11), motivou a expulsão do técnico do time sub-15 de vôlei do Vasco, André Gava, que também foi demitido do clube por essa razão.



A cena lamentável de agressão aconteceu durante uma partida das meninas do Vasco contra o Vôlei Barra. André Gava empurrou a camisa 4 do time feminino de vôlei do cruzmaltino, enquanto ela voltava para a quadra depois de uma substituição.

O árbitro do jogo, que ssistiu a cena, na mesma hora o paralisou, expulsando o técnico do Vasco de quadra. O Vasco estava na frente no placar, pelo placar de 17 a 14, no primeiro set, e a partida acabou encerrada.

Por meio de nota oficial, o Vasco comunicou o desligamento de André Gava logo após a partida. "O profissional foi desligado da equipe imediatamente, nem liderou o segundo jogo que teria no dia. O Vasco já conversou com os responsáveis dos atletas do time e da atleta envolvida no incidente. Reiterou o apoio e ofereceu todo o suporte para as famílias".



Veja imagens do momento da agessão:



