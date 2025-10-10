A- A+

Futebol Técnico do sub-20 do Retrô mostra otimismo com desempenho do time na Copa Atlântico No Pernambucano, a Fênix está com 100% de aproveitamento em quatro jogos

Se no profissional, a temporada ficou marcada pelo vice do Pernambucano e pela queda à Série D do Brasileiro, na base o Retrô vive um bom momento. Na tarde desta sexta-feira (10), a equipe sub-20 estreia na Copa Atlântico, torneio disputado no CT do clube.

O treinador Gabriel Lisboa destacou a confiança no grupo e a relevância da competição para o desenvolvimento dos atletas. “Nossa expectativa é muito boa, pois temos um grupo extremamente comprometido com o trabalho. Estamos cientes do grande desafio que teremos pela frente, pois é uma competição de altíssimo nível", falou.

Além de exaltar a importância do torneio, Gabriel reforçou o impacto formativo da Copa Atlântico.

“É uma competição que tem uma grande relevância na formação dos nossos atletas, devido ao nível de competitividade e complexidade dos jogos.”

O desempenho recente do Retrô no Campeonato Pernambucano sub-20 reforça o otimismo pelo desempenho da equipe na Copa Atlântico. No Estadual, o Retrô lidera o Grupo B de forma isolada, com 12 pontos em quatro jogos. São quatro vitórias, 16 gols marcados e nenhum sofrido.

Os números colocam o Retrô como dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição. O técnico Gabriel Lisboa ressaltou o esforço coletivo por trás da campanha perfeita.

“Nossa campanha nessa primeira fase do Pernambucano deve-se muito ao comprometimento e capacidade dos nossos atletas, juntamente a um trabalho em conjunto e muito alinhado da nossa equipe multidisciplinar. Aqui no Retrô verdadeiramente todos remam no mesmo sentido, potencializando a evolução dos nossos atletas", finalizou.

Veja também