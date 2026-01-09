Técnico do sub-20 projeta estreia do Sport no Pernambucano

A- A+

Enquanto o time principal do Sport joga sábado (10), às 15h30, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, contra o Botafogo-PB, em amistoso de preparação para a temporada 2026, caberá ao sub-20 iniciar o Campeonato Pernambucano. Comandados pelo treinador da categoria, Alexandre Silva, os garotos entram em campo na mesma data, às 20h30, perante o Jaguar, na Arena de Pernambuco.









"A expectativa é enorme, gigante para todos nós. Já é o segundo ano que mantém o formato (iniciando Estadual com atletas da base) e todos envolvidos pensam em representar bem o clube. Agradeço pela oportunidade. Todos os profissionais que estão aqui sonham com esse momento e vejo com muita naturalidade esse processo.



Estamos sempre pensando em crescer aqui dentro. Vejo também os atletas com a cabeça boa, com desejo de representar bem o clube. Os trabalhos estão sendo feitos para todos reconhecerem o valor que eles têm", afirmou o técnico.



A equipe fez dois jogos-treino na pré-temporada. No primeiro, o Leão foi goleado por 4x1 pelo Maguary, no estádio Arthur Tavares, em Bonito. No mais recente, venceu o Serra Branca-PB por 2x1, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.



"Encontrei os meninos bem fisicamente e mentalmente. Estão procurando a cada dia assimilar o conteúdo que estão passando e nessa reta final estão com a cabeça boa para representar o clube", declarou.



Na história, Jaguar e Sport se enfrentaram apenas uma vez. No Estadual passado, na Ilha do Retiro, o Leão goleou por 4x1, com gols de Paciência (2), Gustavo Coutinho e Lenny Lobato. Pedro Maycon, que terminou como artilheiro do torneio no ano passado, com seis gols, marcou para os visitantes.

