A- A+

Futebol Técnico do time feminino deixa o Santos após acusações de assédio, diz site Kleiton Lima estava no clube desde agosto do ano passado

O técnico Kleiton Lima não comanda mais o time feminino do Santos. O profissional pediu demissão nesta quinta-feira e sai junto a sua comissão técnica em meio, segundo o site Uol, a denúncias de assédio moral e sexual por parte de jogadoras que comandava na equipe.

Ainda de acordo com o site, as atletas apresentaram a denúncia por escrito ao presidente Andres Rueda. Os relatos dariam conta de episódios de assédio que teriam partido supostamente de Kleiton em atividades no CT Rei Pelé. Dois outros membros da comissão estariam implicados nas denúncias.

Em nota, o Santos confirmou que o treinador colocou o cargo à disposição. Ao Uol, o clube diz que o profissional foi ouvido e negou as acusações, mas que está apurando o caso.

Kleiton Lima comandava as Sereias da Vila desde agosto do ano passado. Era a terceira passagem do treinador pelo clube, que foi bicampeão da América com a equipe feminina em 2009 e 2010, resultados que o levaram à seleção Brasileira. Em 2015, comandou o time masculino sub-23.

Veja a nota do Santos:

O treinador da equipe de futebol feminino do Santos FC, Kleiton Lima colocou seu cargo à disposição, o que foi aceito pela diretoria. Também deixam seus cargos a auxiliar técnica, Fabi Guedes, a preparadora física, Vanessa Monte Bello, o analista de desempenho, Julio Resende, o preparador de goleiras, Gabriel Ribeiro, a psicóloga, Luiza Garutti, o massagista, Tarso Ajifu e os fisioterapeutas, Dhouglas Antonini e Lucas Wasem.

O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte nos desafios futuros de cada profissional.

Veja também

Competição Jogos da Juventude: quando competir é uma conquista, mesmo sem pódio