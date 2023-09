A- A+

futebol Técnico do Tottenham oferece apoio emocional a Richarlison O jogador vive um mau momento com na Seleção e no time Inglês

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, se comprometeu a fazer tudo o possível para ajudar o atacante brasileiro Richarlison a recuperar a confiança depois do duro momento que viveu com a Seleção.

O jogador, de 26 anos, revelou que irá buscar ajuda psicológica pelo período complicado que atravessa dentro e fora de campo.

O 'Pombo' passou em branco nos dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e inclusive chorou no banco de reservas após ser substituído contra a Bolívia, em Belém.

Richarlison não marca pela Seleção desde a Copa do Mundo de 2022 e tem apenas um gol pelo Tottenham no Campeonato Inglês desde que chegou ao clube, em julho de 2022, por 70 milhões de euros (R$ 363 milhões na cotação atual).

"Tudo o que Richy precisar, nós o ajudaremos a encontrar o espaço que deseja”, declarou Postecoglou nesta sexta-feira.

"Daremos o apoio que ele precisar, fazemos isso por todos os jogadores", acrescentou.

"Ninguém tem uma vida perfeita. As pessoas acreditam que os jogadores de futebol vivem bem e têm todo o dinheiro que precisam, mas isso não os torna imunes à vida", disse o treinador australiano.

A saída de Harry Kane no Tottenham abriu espaço para Richarlison assumir o papel de camisa 9 da equipe.

O brasileiro foi titular nos quatro primeiros jogos com Postecoglou à frente dos 'Spurs', marcando um gol na Copa da Liga Inglesa, contra o Fulham.

No entanto, ficou no banco na vitória por 5 a 2 sobre o Burnley, antes dos jogos pela Seleção.

O próximo compromisso do Tottenham é no sábado, contra o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês.

Veja também

Vôlei De olho em vaga nos Jogos de Paris 2024, Brasil inicia disputa do Pré-Olímpico feminino de vôlei