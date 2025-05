Técnico do United se diz aberto a deixar o clube após derrota na final da Liga Europa

A- A+

Pressionado após a derrota do Manchester United para o Tottenham na final da Liga Europa, o técnico Rúben Amorim afirmou nesta quinta-feira (22) que não pretende alterar sua forma de conduzir a equipe e reiterou sua confiança no trabalho. Em entrevista coletiva, o português ainda garantiu que, caso a diretoria opte por sua saída, não fará exigências financeiras.

"Neste momento difícil, não vou me defender. Não é o meu estilo, não vou fazer isso", declarou Amorim, segundo o jornal português A Bola.

"Estou sempre aberto a tudo. Se a direção e os torcedores entenderem que não sou a pessoa certa, saio no dia seguinte, sem qualquer conversa sobre indenização. Mas não vou desistir. Estou muito confiante no meu trabalho. Como podem ver, não vou mudar nada na forma como vejo as coisas", finalizou.

O treinador fez questão de destacar o esforço do elenco, apesar do resultado negativo, e defendeu o desempenho do time na decisão. Para ele, os "red devils" foram superiores durante boa parte do jogo.

"Houve dias em que fomos realmente maus. Hoje não foi assim. Não fomos perfeitos, precisamos melhorar, mas sou sempre honesto com vocês", afirmou.

Fora da próxima edição da Liga dos Campeões, Amorim reconheceu as dificuldades que o clube terá na janela de transferências, mas disse já ter planos traçados para o próximo ciclo.

"Temos dois planos para o mercado. Sabemos que é complicado ficar fora da Champions, mas precisamos usar o outro lado disso: teremos mais tempo para trabalhar durante a semana e melhorar na Premier League. Esse será o nosso foco", concluiu.

