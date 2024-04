A- A+

FUTEBOL Técnico do Vasco tem fala machista após derrota: "Complicado que quem decida no VAR seja uma mulher" Após repercussão negativa, treinador se desculpou e afirmou ter sido mal interpretado

O Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira, fora de casa, por 2 a 1. Assim como no jogo contra o Grêmio, na primeira rodada, o Cruzmaltino ficou na bronca com a arbitragem por conta de uma não marcação de um pênalti.

Na entrevista coletiva após a partida, Ramón Diáz, técnico do Vasco, relembrou o lance do domingo passado e afirmou, com um comentário machista, que é "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", se referindo a Daiane Muniz, responsável pelo VAR, na primeira rodada.

- Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que o VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos - disse Ramón.





Após a coletiva, Ramón Diáz voltou atrás na sua declaração e afirmou que foi apenas um 'mal entendido', e que sua afirmação era sobre apenas uma pessoa ser responsável por comandar o VAR.

- Se interpretaram algo errado da minha declaração, queria pedir desculpas. O que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se fui mal interpretado, peço desculpa, mas não foi minha intenção - amenizou.

Nas redes sociais, a fala de Ramón Diáz foi duramente criticada por torcedores do Vasco:

