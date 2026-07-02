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COPA DO MUNDO

Técnico dos Estados Unidos critica atuação de Raphael Claus: "Nunca foi lance para vermelho"

Árbitro brasileiro expulsou o atacante Balogun após revisar o lance no monitor de vídeo

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Raphael Claus expulsou o atacante Balogun após consultar o lance no monitor de vídeoRaphael Claus expulsou o atacante Balogun após consultar o lance no monitor de vídeo - Foto: Michael Steele / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

De uma forma inusitada, a rivalidade entre Brasil e Argentina acabou ganhando espaço na vitória de 2 a 0 dos Estados Unidos sobre a Bósnia, nesta quarta-feira, em jogo que classificou os anfitriões para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Na partida, o juiz brasileiro Raphael Claus expulsou o atacante Balogun após consultar o lance no monitor de vídeo o que gerou a indignação do treinador argentino Mauricio Pochettino.

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Na entrevista coletiva, o treinador argentino comentou a exclusão de seu atleta e discordou da punição aplicada pelo árbitro.

"Isso nunca foi lance para cartão vermelho. Vendo pela TV, não houve em momento algum a intenção de pisar no jogador. Foi uma jogada normal de jogo que aconteceu por acidente", afirmou o técnico.

"Para mim, e sobre ver se houve intenção. Se a intenção é de machucar o oponente, tudo bem, mas se estiver lutando pela bola e seu pé atinge o adversário. É um pouco ruim de se ver (o lance), mas não foi intencional", afirmou.

Balogun recebeu vermelho de Raphael Claus e será desfalque contra a BélgicaBalogun recebeu vermelho de Raphael Claus e será desfalque contra a Bélgica. Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP


Na jogada que originou o cartão vermelho, Balogun entrou para disputar o lance com o zagueiro Muharemovic e acabou pisando no tornozelo do jogador. Claus marcou a falta e rapidamente solicitou a entrada do departamento médico. Na sequência, após olhar o lance no vídeo, o juiz brasileiro penalizou o jogador dos Estados Unidos.

Um dos principais nomes do elenco americano, Balogun abriu o placar na vitória sobre a Bósnia e é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo com três gols. Com o cartão vermelho, ele está fora da partida contra a Bélgica, marcada para a próxima segunda-feira, em Seattle.

Em sua primeira Copa do Mundo, o treinador argentino vem cumprindo bem o seu papel à frente dos Estados Unidos. Depois de terminar a fase de classificação na liderança do grupo, o comandante garantiu os americanos nas oitavas de final do torneio.

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