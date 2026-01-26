A- A+

FUTEBOL Técnico é demitido após usar inteligência artificial para planejar treinos, viagens e contratações Relatos indicam que treinador baseou decisões-chave em inteligência artificial no comando do Sochi

O técnico espanhol Roberto Moreno, ex-comandante da seleção da Espanha, teria sido demitido de seu último cargo no futebol russo após uma dependência excessiva do programa de inteligência artificial ChatGPT, segundo relatos de dirigentes do clube. A avaliação interna é que o treinador passou a “ignorar o bom senso” ao transferir decisões estratégicas para a tecnologia.

Moreno, de 48 anos, assumiu o FC Sochi em 2023. Depois do rebaixamento na temporada 2023-24, o clube disputou a segunda divisão russa em 2024-25, período em que, de acordo com dirigentes, o treinador intensificou o uso da IA para planejar rotinas de trabalho.

O ex-diretor esportivo do clube, Andrei Orlov, relatou a um veículo local um dos episódios considerados mais problemáticos. Em uma viagem para enfrentar o SKA-Khabarovsk, Moreno teria elaborado todo o cronograma de deslocamento e treinos com base em orientações do ChatGPT. O plano previa que os jogadores ficassem até 28 horas sem dormir.





— Olhei a apresentação e vi que os jogadores não dormiriam por 28 horas. Perguntei: “Robert, quando eles vão dormir?” — afirmou Orlov.

A atividade acabou não sendo realizada, mas o episódio gerou desconforto no elenco. Segundo o ex-dirigente, os atletas não compreendiam decisões como acordar às 5h da manhã para treinar às 7h, sem ajustes à realidade física do grupo.

Orlov também afirmou que Moreno recorreu à inteligência artificial durante o mercado de transferências, ao comparar três atacantes. Após a análise de dados, o ChatGPT teria indicado a contratação do cazaque Artur Shushenachev, que passou em branco em dez partidas e foi negociado na temporada seguinte com o FC Aktobe.

— Como ferramenta adicional, tudo bem. Mas, para o Moreno, o ChatGPT acabou virando uma das principais referências — disse Orlov. — O núcleo russo do elenco ficou muito insatisfeito, e os estrangeiros deixaram de confiar nas ideias. Faltou empatia com jogadores e assistentes.

Apesar de o Sochi ter conseguido o acesso de volta à elite do futebol russo, Moreno comandou apenas sete partidas na primeira divisão na temporada seguinte, somando apenas um ponto antes de ser demitido.

Antes da passagem pela Rússia, Moreno havia trabalhado em clubes como Granada e Monaco. Em 2019, ele assumiu interinamente a seleção espanhola após Luis Enrique se afastar por motivos pessoais, classificando o time para a Euro 2020.

