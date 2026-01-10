Técnico elogia desempenho do Náutico na estreia do Pernambucano: "Condição muito positiva"

A- A+

O Náutico começou o ano de 2026 fazendo a lição de casa e conquistou os três pontos diante do Maguary na estreia do Campeonato Pernambuco nessa sexta-feira (9), no Estádio dos Aflitos.



Após a vitória por 2 a 0, com os dois gols marcados pelo centroavante Paulo Sérgio, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou o desempenho da equipe alvirrubra como positivo para um primeiro jogo.

Em coletiva de imprensa concedida após a partida, o treinador explicou que o time precisava se ajustar para retomar o ritmo de jogo.



"Foi um jogo de início de temporada, ficou bem claro. Era algo que esperávamos em alguns aspectos pela falta do ritmo de jogo, principalmente no início. Ficamos abafados nos primeiros 20 minutos, tivemos erros que são de tempo de jogo e entendimento entre os atletas. Tivemos algumas mexidas, em função da característica do adversário e tivemos mais posse de bola ofensiva, controlamos as ações. A equipe esteve em uma condição muito positiva para o primeiro jogo", falou.



Artilheiro

Guilherme dos Anjos fez elogios à atuação de Paulo Sérgio durante a partida. Ele citou que teve uma conversa com o jogador sobre manter o compromentimento durante os treinamentos.



"Gostei muito mesmo de ver o Paulo fazer os dois gols. A gente teve uma conversa [...] e eu mostrei uma coisa que eu acho que que valia a pena. Existe um preço para se jogar com a gente. Existe um preço para se performar hoje no futebol de alto rendimento", comentou o técnico.



Segundo o treinador, o camisa 9 não faltou a nenhum treino durante a pré-temporada e pode continuar sendo um pilar fundamental para o Timbu em 2026.



"Não deixou de participar de nenhum treino na pré-temporada, conseguiu performar em alta intensidade nos treinos. Paulo Sérgio é matador, mas, para estar próximo ao gol como a gente quer, precisa estar em uma boa condição. Se chegar, ele vai cravar", disse Guilherme dos Anjos.

Estadual

O triunfo contra o Maguary deixou o Náutico na vice-liderança do Estadual. Atrás somente do Retrô, que goleou o Vitória das Tabocas por 4 a 0, também nessa sexta-feira.



Agora, os alvirrubros entram em campo contra o Decisão na próxima quarta-feira (14), as 19h, no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, na Mata Norte.

