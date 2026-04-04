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Futebol Técnico elogia performance do Náutico contra a Ponte Preta: "Precisamos crescer como protagonistas" Timbu venceu a Macaca no Estádio Esportes da Sorte Aflitos neste sábado (4), com gol de pênalti de Vinícius

A vitória do Náutico sobre a Ponte Preta por 1 a 0 neste sábado (4) no Estádio Esportes da Sorte Aflitos deixou o técnico Guilherme dos Anjos com a sensação de que a equipe está evoluindo na Série B.



Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador elogiou a performance do time no duelo, destacando o volume criado ao longo dos 90 minutos.

"Nós fomos felizes em um ponto que é mais uma vez comportamental, mental de saber que você vai bater, bater, bater e ninguém vai na Série B sair atropelando ninguém", iniciou.

Incômodo

Apesar dos bons números apresentados na partida, a falta de gol foi considerada um incômodo para os pernambucanos.

"Esse primeiro tempo a gente conseguiu ser quase que perfeito, se não fosse não fazer o gol, que nos incomodou bastante também", falou Guilherme dos Anjos.



Somente aos 32 minutos do segundo tempo, Vinícius marcou para o Timbu de pênalti e fez o gol da vitória alvirrubra.



"Faltou capricho no último terço no primeiro tempo, coisa que melhorou muito no segundo tempo.



Pontos importantes

Além dos três pontos conquistados, o triunfo deixou o Náutico momentaneamente no G-4 da Série B, figurando na quarta colocação.



Para Guilherme dos Anjos, o time precisa se colocar na posição de protagonistas dentro da competição.



"Nós temos que também nos colocar no nosso lugar dentro da competição que nós precisamos crescer enquanto protagonistas. E isso pode ocorrer dentro da competição, mas é uma caminhada", disse.



O Náutico agora volta a campo no próximo sábado (11) contra o Ceará, às 20h30, no Castelão.

"Nós temos que entender que é importante compreender a competição, você busca ponto aqui, você perde ponto aqui, você busca ponto fora, você perde ponto fora, é muito natural da competição. Você perder, ganhar ponto e você precisar sempre se reinventar, sempre entender, emocionar realmente, principalmente, que a próxima etapa tá aí", afirmou Guilherme dos Anjos.

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