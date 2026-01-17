Técnico elogia o Santa Cruz em jogo contra o Vitória: "Nos faltou traduzir o nosso volume de jogo"

A- A+

Mesmo com dificuldades para finalizar ao gol, o Santa Cruz saiu com os três pontos no triunfo por 1 a 0 contra o Vitória das Tabocas neste sábado (17), na Arena de Pernambuco.



Além da vitória, o Tricolor do Arruda também saiu de campo com a liderança momentânea do Campeonato Pernambucano.

Na visão do técnico Marcelo Cabo, em coletiva de imprensa concedida após a partida, o placar magro não correspondeu com o volume de jogo criado pelo time ao longo dos 90 minutos.



"A gente teve um jogo controlado. A gente teve um volume de jogo muito grande, muito grande mesmo. O que nos faltou foi traduzir nosso volume de jogo. [...] Eu acho que a gente teve completamente o controle do jogo no primeiro tempo, criando boas opções e boas oportunidades. Infelizmente uma coisa que a gente precisa melhorar é aquilo que a gente chama de acabamento", comentou o treinador.



Cabo ainda citou que a superioridade técnica tricolor na partida, alegando que a equipe teve 64% de posse de bola e finalizou 19 vezes, sendo 8 delas ao gol do Vitória.



"Eu cito pelo placar, porque às vezes o placar não traduz o que foi o jogo. A gente teve 64% de posse de bola, 19 finalizações, 8 no gol e 9 escanteios. Então quando se traduz para um jogo de futebol é um volume considerável", explicou.

Arena

Tendo feito o terceiro jogo em sete dias, o Santa Cruz entra novamente em campo contra o Retrô na quarta-feira (21), também na Arena de Pernambuco.



O estádio, aliás, será palco das próximas três partidas da Cobra no Estadual. Fato que foi comemorado pelo treinador Marcelo Cabo.



"Nós temos duas casas, primeira casa é o Arruda e outra casa que é a Arena. Então os jogadores estão muito ambientados, muito acostumados e a gente acaba se sentindo bem. [...] Você consegue ter um jogo de velocidade, trocar corredor mais rápido e isso aí nos ajuda. E agora jogar três jogos na Arena vai ser muito importante e muito benéfico para a gente", ponderou.



Críticas

O técnico também avaliou as críticas feitas pela torcida coral ao lateral-esquerdo Rodrigues. O jogador chegou a ser vaiado em alguns momentos na Arena de Pernambuco.



"Eu tenho sempre que respeitar qualquer tipo de manifesto do nosso torcedor. O torcedor tem meu máximo respeito e ele tem esse direito de estar chateado. [Mas] eu preciso focar na minha equipe, eu preciso focar no meu trabalho e eu preciso focar no meu atleta", disse Marcelo Cabo.



Apesar do descontentamento apresentado na partida deste sábado (17), o comandante tricolor fez elogios ao jogador e afirmou que pretende corrigir os problemas vistos no jogo contra o Taboquito.



"Eu acho que o Rodrigues teve boas ações dentro do jogo também. Errou, como todos os outros jogadores erraram também. [...] O que eu preciso corrigir dele e potencializar aquilo que ele fez de bom dentro do jogo e isso a gente vai fazer no dia a dia, porque o Rodrigues hoje é o nosso lateral", completou o treinador.











