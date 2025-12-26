A- A+

Técnico francês Jean-Louis Gasset morre aos 72 anos Treinador teve carreira ligada ao Montpellier e a grandes clubes do país

O técnico Jean-Louis Gasset, figura emblemática do futebol francês, faleceu nesta sexta-feira (26) aos 72 anos, anunciou o Montpellier, clube onde atuou como jogador e mais tarde como treinador.

Como jogador, Gasset, meio-campista, passou praticamente toda a sua carreira no Montpellier (de 1975 a 1985), antes de treinar a equipe em diversas ocasiões, a última delas há menos de um ano.

"Um verdadeiro filho do clube, ele marcou a todos que o conheceram por seu profissionalismo, sua gentileza e sua paixão por ensinar", afirmou o clube em um comunicado, destacando que perdeu "uma de suas figuras mais emblemáticas".

O Montpellier, que atualmente disputa a Ligue 2 (segunda divisão francesa), ainda não comentou sobre a causa da morte.

Natural da cidade, o treinador também comandou o Saint-Étienne, o Bordeaux e o Olympique de Marselha.

Gasset foi auxiliar técnico de Laurent Blanc no Bordeaux e na seleção francesa (de 2010 a 2012), e depois no Paris Saint-Germain (de 2013 a 2016).

"O futebol francês perdeu hoje um de seus grandes nomes", declarou o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, em um comunicado. "Além de ser um treinador reconhecido e respeitado, ele era um verdadeiro apaixonado por futebol, profundamente humano, inspirador e comprometido."

Ele também trabalhou como treinador principal da seleção da Costa do Marfim. Em 2023, durante a Copa Africana de Nações, ele foi demitido no meio do torneio que, curiosamente, a seleção marfinense acabou vencendo.

