Messi Técnico anuncia saída de Messi do PSG: "Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história" O craque argentino fará seu último jogo com a camisa do PSG diante do Clermont

Christophe Galtier, técnico do PSG, anunciou de forma oficial a saída de Lionel Messi do clube francês. Em coletiva nesta quinta-feira (1), o treinador informou que a próxima partida será a última do craque argentino.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parc des Princes contra o Clermont", disse Galtier.

O PSG enfrenta o Clermont no próximo sábado (3), às 16h, pela última rodada do Campeonato Francês. A equipe já garantiu o título da competição.

Ídolo do Barcelona, Messi atuou por duas temporadas no PSG. Em 74 jogos, o argentino marcou 32 gols e deu 34 assistências. Os títulos conquistados foram Campeonato Francês (duas vezes) e uma Supercopa da França. Em duas ocasiões, o time foi eliminado nas oitavas da Champions League.

A saída de Messi do PSG já era aguardada e noticiada pela imprensa francesa. A dúvida é saber qual será o destino do craque da última Copa do Mundo.

Perto de completar 36 anos, Messi foi especulado recentemente no Barcelona, Al Hilal, da Arábia Saudita e o Inter Miami, da MLS.

