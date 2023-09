A- A+

Aposta esportiva Técnico inglês escapa de banimento do futebol após apostar mais de R$ 6 mi em diversos esportes Profissional violou as regulamentações de apostas da Associação de Futebol (FA), mas evitou punição

Um técnico inglês, que não teve a identidade revelada pelas autoridades do país, foi poupado de sanções severas, apesar de ter feito quase 1 milhão de libras esterlinas (aproximadamente R$6 milhões na cotação atual), em 28 apostas em jogos de futebol. A Associação de Futebol (FA) emitiu apenas uma advertência em seu caso.

Essa decisão ocorre após a suspensão de cinco meses e uma multa de 20 mil libras esterlinas (aproximadamente R$120 mil na cotação atual) imposta ao zagueiro do Nottingham Forest, Harry Toffolo, por admitir 375 infrações nas regras de apostas da FA.

As violações de Toffolo ocorreram entre 2014 e 2017, durante seu contrato com o Norwich, e ele não fez qualquer aposta nos últimos seis anos. Enquanto isso, o atacante do Brentford, Ivan Toney, está cumprindo uma suspensão de oito meses após admitir 232 violações de 2017 a 2021, além de uma multa de 50 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 302 mil na cotação atual) e a impossibilidade de jogar até janeiro de 2024.

De acordo com o The Athletic, o treinador em questão não enfrentou sanções semelhantes às de Toffolo e Toney. Ele tinha oito contas de apostas e admitiu ter um vício durante um processo judicial no ano anterior, quando ex-jogadores de futebol Alan Rogers e Steven Jennings foram acusados de chantagem.

Como resultado desse processo judicial, o treinador manteve seu anonimato. As acusações contra Rogers, conhecido por sua passagem pelo Nottingham Forest, e Jennings, que enfrentou acusações de chantagem e perversão do curso da justiça, foram retiradas após o gerente decidir não testemunhar.

Durante o julgamento, foi revelado que o técnico fez 879 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 5,3 milhões na cotação atual) em apostas ao longo de dois anos, resultando em perdas de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

Em comunicado, um porta-voz da FA disse ao Mirror Football que apenas três das apostas foram feitas depois de a FA ter introduzido uma “proibição total” de apostas em futebol e que por serem “de baixo valor” decidiram apenas emitir um aviso.

“Levamos muito a sério todas as alegações de possíveis violações de apostas e conduzimos uma investigação completa sobre este assunto. Os detalhes deste caso específico incluíram um total de 28 apostas históricas em futebol, com apenas três apostas feitas, de baixo valor, após a introdução pela FA de uma proibição total para os participantes apostarem em futebol em 2014. A última dessas apostas foi feita em 2017, e nenhuma delas era em relação aos clubes com os quais o indivíduo estava envolvido na época. Com todos os aspectos devidamente considerados, o caso foi encerrado e o indivíduo recebeu uma advertência formal . Os relatórios que sugerem que este foi um processo secreto são categoricamente incorretos. Existem restrições legais para podermos nomear o indivíduo, que não estão relacionadas com a questão das apostas.”



Veja também

Futebol ABC x Sport: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do duelo pela Série B