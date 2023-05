A- A+

NÁUTICO Técnico interino do Náutico faz apelo após empate: "Peço que a torcida não deixe de acreditar" Jogando nos Aflitos, Timbu ficou no 0 a 0 contra o América-RN, vice-lanterna da Série C

Após atuação fraca e empate sem gols contra o América-RN, vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (27), nos Aflitos, o técnico interino, Otávio Augusto, fez um apelo para que a torcida alvirrubra não desista de acreditar no time. O treinador revelou ainda que compreende a insatisfação do torcedor, mas garantiu que a comissão vai analisar os erros cometidos diante do Mecão para que, no próximo duelo, o Timbu saia com um resultado melhor.

"Primeiro tenho que agradecer demais a presença dos torcedores. Eles vieram, encheram o estádio, apoiaram do início ao fim e têm que estar insatisfeitos assim como nós estamos. Não estamos satisfeitos com o resultado de hoje, principalmente por ser um jogo em casa e por virmos de uma sequência que vislumbrávamos que poderíamos estar muito próximos ao G-4. O que nos resta é analisar o que fizemos de bom e de ruim, trabalhar em cima disso para que a gente possa aprimorar para o próximo jogo", iniciou.

"Peço muito que a torcida não deixe de acreditar, que no próximo jogo em casa compareça, nos apoie do início ao fim e, se o resultado for ruim, ela tem o total direito de não fica1r satisfeita. É a forma que o torcedor tem de mostrar que não está contente com aquilo e, assim como eles, a gente não está. Agora vamos trabalhar para que no próximo jogo a gente reverta isso", completou Otávio Augusto.

Sobre a partida, Otávio Augusto comentou que "faltou um pouco de capricho" para que o time saísse de campo com um bom resultado.

"A gente sabia que precisávamos atrair alguns jogadores para que criássemos espaços para atacarmos. Essa pressão era feita por qualquer um da parte da frente, princiálmente com Gabriel Santiago, Paul Villero e Jael. Até no segundo tmepo também, com a entrada do Alisson", começou.

"Faltou um pouco de capricho, um pouco de refino. Essa questão do timing e sintonia, que é muito importante e advém do trabalho e amadurecimento", finalizou a análise.

O compromisso seguinte do Náutico na Série C será diante do Pouso Alegre, no próximo sábado (03/06), às 16h30, no Estádio Manduzão, pela 6ª rodada do campeonato. O Timbu, que perdeu os dois jogos que disputou fora de casa no torneio até aqui, terá uma semana de preparação para tentar encerrar a sequência negativa.



