Técnico Itamar Schülle tenta vinda do zagueiro Perema ao Santa Cruz

A pedido do treinador Itamar Schülle, o zagueiro Perema, de 31 anos, pode ser mais um reforço do Santa Cruz para a temporada de 2024, prevista para começar no dia sete de janeiro, contra o Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste.

Natural do Pará, o jogador atualmente defende o Concórdia, tendo entrado em campo 35 vezes neste ano, marcando dois gols.

