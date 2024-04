A- A+

Futebol Internacional Técnico Julian Nagelsmann renova com a Alemanha até a Copa do Mundo de 2026 Renovação afasta possibilidade do treinador voltar a comandar o Bayern de Munique

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, no cargo desde o final de setembro de 2023, renovou seu contrato até a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho) nos Estados Unidos, México e Canadá, anunciou nesta sexta-feira (19) a Federação Alemã de Futebol (DFB).

O contrato inicial de Julian Nagelsmann, de 36 anos, à frente da seleção alemã durava até a Euro-2024 que será disputada em casa de 14 de junho a 14 de julho.

O Bayern, em busca de um sucessor de Thomas Tuchel para a próxima temporada, vê a lista de potenciais candidatos reduzida a um nome. Segundo a imprensa alemã, o clube de Munique havia feito do regresso de Nagelsmann a sua prioridade, depois de Xabi Alonso, outro alvo do clube, ter anunciado no final de março que ficaria no Leverkusen na próxima temporada.

"É uma decisão do coração. É uma grande honra treinar a Nationalmannschaft e poder trabalhar com os melhores jogadores do país. Juntos, queremos ter sucesso na Eurocopa em casa, estamos entusiasmados com isso", explicou Nagelsmann, citado no comunicado da DFB.

"Depois disso, estou ansioso para enfrentar o desafio da Copa do Mundo junto com a minha equipe", acrescentou Nagelsmann.

