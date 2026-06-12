'Ninguém tem medo', diz técnico do Marrocos antes da estreia na Copa contra o Brasil
Os marroquinos foram finalistas da Copa de 2022
O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, disse nesta sexta-feira (12) que sua equipe não teme estrear na Copa do Mundo de 2026 contra o Brasil, no único jogo da fase de grupos entre seleções do Top 10 do ranking da Fifa.
Os marroquinos, semifinalistas no Mundial de 2022 e campeões da África, enfrentarão a Seleção de Carlo Ancelotti no sábado no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, na abertura do Grupo C.
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"Eles não têm medo, assim como nós não temos. Ninguém tem medo, o que existe é respeito", disse Ouahbi em entrevista coletiva no estádio que será palco da final da Copa do Mundo, no dia 19 de julho.
"Temos confiança em nós mesmos e no nosso jogo, nas nossas qualidades, e a seleção marroquina assumiu agora uma nova dimensão. É claro que respeitamos o Brasil, eles merecem esse respeito, mas não é nada especial. Temos nossos próprios valores e princípios, e acreditamos neles", acrescentou.
Ouahbi, que assumiu o cargo em março, destacou o ganho de confiança da Seleção Brasileira com a chegada de Ancelotti há um ano.
"Ele trouxe uma nova estrutura ao Brasil, é um grande treinador e tenho o maior respeito por ele. Muitos dizem que não é o Brasil de antigamente, mas eles têm paixão pelo futebol e grandes qualidades individuais", afirmou.
O técnico marroquino considerou que sua equipe está preparada para continuar na América do Norte seu recente "legado", apesar dos desfalques do atacante Abde Ezzalzouli, que fez grande temporada no Betis, e do zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha.
"É uma pena, pois são jogadores excelentes e certamente farão falta, mas o importante é ter uma solução para qualquer circunstância que surgir", observou Ouahbi.
Por sua vez, o lateral-direito Achraf Hakimi destacou o talento individual da Seleção, liderada pelo "espetacular" Vinícius Júnior, e expressou a esperança de que Neymar pudesse jogar no sábado.
"Quero estar em campo com os melhores", disse Hakimi sobre o camisa 10 da Seleção, seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain, que está fora da estreia devido a uma lesão na panturrilha direita.
O astro marroquino minimizou as altas temperaturas previstas para o início da partida (18h no horário local, 19h em Brasília) e previu um apoio maciço de seus compatriotas.
"Sabemos o tamanho do adversário que é o Brasil (...), mas também temos uma equipe de qualidade. Alguns nos chamam de 'brasileiros da África', conhecemos nossos pontos fortes e entraremos na partida com confiança", concluiu.