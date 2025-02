Técnico do Náutico sofre lesão e passará por cirurgia nesta sexta-feira (14)

A- A+

O técnico do Náutico, Marquinhos Santos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, na última terça-feira (11), e terá que passar por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira (14), conforme explicou o vice-presidente médico alvirrubro, Múcio Vaz.

"O treinador Marquinhos Santos sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do lado esquerdo. Foi confirmada após avaliação clínica e por exame de imagem. Essa lesão tem indicação cirúrgica e o mesmo deve ser submetido ao procedimento operatório amanhã (sexta-feira) de manhã", iniciou Vaz.

"Após o procedimento cirúrgico, ele vai iniciar o tratamento fisioterápico como objetivo da sua recuperação o mais rápido possível", seguiu o médico do Náutico.

Ainda segundo Múcio Vaz, "é difícil" a participação do técnico diante do Sport, neste sábado, na Ilha do Retiro. No entanto, "vamos trabalhar com todos os recursos para que ele consiga trabalhar efetivamente contra o Santa Cruz-RN", pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (19).

A lesão de Marquinhos Santos aconteceu durante o último treino antes do confronto com a Juazeirense, pela Copa do Nordeste.

Expulso na rodada anterior, contra o Confiança, o técnico não esteve à beira do gramado no empate sem gols, nos Aflitos. O assistente André Caldas dirigiu a equipe e deve ser o responsável por comandar o elenco no Clássico dos Clássicos.

