Técnico norueguês explica fala sobre Ancelotti: 'Homenagem a um dos maiores do futebol europeu'

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, falou sobre as declarações que deu no vestiário da equipe após o triunfo sobre a Costa do Marfim na terça-feira, 30. Em tom de brincadeira na frente dos jogadores noruegueses, o comandante, que será adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, disse a frase: ‘Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando’.



O vídeo viralizou nas redes sociais. O conteúdo foi postado pelo próprio perfil da Federação da Noruega, e mostra Stale Solbakken fazendo um discurso emocionado após a classificação diante dos marfinenses.

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Em entrevista nesta quarta-feira, 1, o treinador negou qualquer polêmica pela fala e demonstrou enorme respeito por Carlo Ancelotti e a seleção brasileira."Fico o mais longe possível de provocar alguém. Foi mais uma homenagem a ele. Ancelotti talvez seja o maior treinador da história do futebol europeu, junto com Guardiola, Mourinho... em uma perspectiva histórica. Tenho um grande respeito por ele. O encontrei algumas vezes quando estava no Copenhagen e enfrentamos Chelsea e Real Madrid na Champions League", disse."Ele é um ótimo cara, com um grande senso de humor. Temos o maior respeito por ele e pelo Brasil também. Acho que vocês podem ver o lado engraçado. Não foi uma análise profunda, só um lembrete do que vamos ter pela frente nos próximos 4 ou 5 dias", explicou.Stale Solbakken afirmou, inclusive, que o Brasil é o favorito para o confronto do próximo domingo. O treinador avalia o time de Ancelotti como enorme candidato para erguer o troféu."Acho que o Brasil está encontrando seu ritmo naturalmente, ficando melhor e melhor. Eles têm bons jogadores em todas as posições. Estou ansioso pelo desafio. Brasil é o favorito, claro E também um grande candidato a ser campeão. Mas estava no nosso destino enfrentá-los e vamos tentar jogar o nosso melhor possível", complementou.