Errou Técnico de Portugal reconhece erro em voto no Fifa The Best 2023 ao considerar a Copa do Mundo Lionel Messi acabou eleito o Melhor Jogador do Ano pela entidade máxima do futebol; Haaland era o favorito

A premiação de Lionel Messi como vencedor do Fifa The Best 2023 gerou muita polêmica. De acordo com a entidade máxima do futebol, a Copa do Mundo de 2022, conquistada com protagonismo do argentino, não entrava na conta para o prêmio do ano passado. Porém, o recado não foi bem passado para os votantes. Técnico da seleção de Portugal, Roberto Martínez admitiu que errou um de seus votos.

Martínez votou em Brozovic, ex-Inter de Milão e hoje no Al-Nassr, como o melhor jogador do mundo. Bernardo Silva, do Manchester City, e Lionel Messi, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Inter Miami, completaram o top-3 do técnico espanhol.

"Foi um erro. Sempre foi a temporada inteira. A primeira vez que temos uma Copa no inverno (no hemisfério norte) e a votação é estranha, porque era só para seis meses. O Brozovic representa uma ideia de jogo, o que a Croácia está fazendo", iniciou.

"Mas foi um erro, do período que estava valendo. E eu acho que não fui o único que teve esse erro. Quando vê as votações, acho que há mais uma intenção de ver o que aconteceu na Copa também", completou. A declaração aconteceu em entrevista ao jornal português "A Bola".

O The Best 2023 levava em consideração a atuação dos jogadores de 19 de dezembro de 2022, um dia depois da final da Copa do Mundo, até 20 de agosto de 2023. Haaland era o grande favorito a levar o prêmio, que ficou com Messi.

Tanto Messi quanto Haaland somaram 48 pontos. O desempate aconteceu pelos votos dos capitães das seleções nacionais (13 contra 11).

