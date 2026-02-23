A- A+

FUTEBOL Técnico que classificou Curaçao para sua primeira Copa do Mundo deixa cargo por problemas familiares Dick Advocaat assumiu a seleção em janeiro de 2024 e deixa o comando para dedicar toda a sua atenção à sua filha, que enfrenta problemas de saúde

Estreante na Copa do Mundo de 2026, a seleção de Curaçao perdeu o seu treinador a quatro meses da competição. O técnico Dick Advocaat, que assumiu a equipe em janeiro de 2024 e conseguiu uma classificação inédita ao Mundial, deixou o cargo nesta segunda-feira alegando "problemas familiares".

O treinador de 78 anos decidiu largar o cargo e dedicar toda a sua atenção à sua filha, que enfrenta problemas de saúde. O holandês Fred Rutten, que acumula passagens por Twente, PSV, Feyenoord e Schalke 04, foi escolhido como sucessor de Advocaat no comando de Curaçao.





Curaçao se despede de Dick Advocaat — Foto: Divulgação

— Sempre disse que a família vem antes do futebol. Esta é, portanto, uma decisão natural. Dito isso, sentirei muita falta de Curaçao, do seu povo e dos meus colegas. Considero a classificação da menor nação do mundo para a Copa do Mundo um dos pontos altos da minha carreira. Estou orgulhoso dos meus jogadores, da comissão técnica e dos membros da diretoria que acreditaram em nós — disse o treinador em sua despedida.









Curaçao se classificou para a Copa do Mundo em novembro do ano passado após ficar em primeiro no seu grupo nas Eliminatórias da Concacaf e se tornará o menor país a disputar o torneio em 2026. A seleção está no grupo E, junto de Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

