Técnico Roberto Fonseca pode substituir Felipe Conceição no Santa Cruz

Roberto Fonseca pode ser o novo treinador do Santa Cruz, que demitiu Felipe Conceição na noite desta segunda-feira (10), após a derrota pelo placar de 2 a 0 para o Campinense.

De acordo com o agente Fifa, Edson Santana, o nome do técnico foi indicado à diretoria do Tricolor e aguarda um aceno positivo para concretizar a negociação.

O último clube de Roberto Fonseca foi o Figueirense, de onde saiu no mês passado após comandar oito jogos, com saldo de três vitórias, um empate e quatro derrotas (41% de aproveitamento).

Fonseca começou a atual temporada na área técnica do alagoano CSA. Ele também passou oito jogos por lá, conquistando um desempenho de duas vitórias, três empates e três derrotas (37,5% de aproveitamento).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Roberto Fonseca relembrou quando recebeu sondagens do Tricolor, sendo a última no final de 2022, quando ele foi anunciado pelo CSA. Agora, sem clube, ele classificou o cenário como “mais fácil e possível”.

“Já teve outras vezes onde conversei bastante com Zé (Teodoro) e Rogério (Guedes), em algumas ‘bateram na trave’, mas acabou não acontecendo por eu já estar empregado. Acabei de sair do Figueirense e se torna mais fácil e mais possível que das outras vezes. A última sondagem tem pouco tempo, eu tinha acabado de ir para o CSA”, rememorou.

Caso concretizado, esse será o primeiro trabalho de Roberto Fonseca em Pernambuco. Entre as motivações, ele citou o acesso à Série C, em 2020, com o time do Novorizontino.

“Seria motivante, porque é uma camisa muito forte. Eu ainda não trabalhei no estado, então seria uma motivação em vários cenários. Pela camisa, eu já tive um acesso da Série D para a C, e a gente sabe que a possibilidade da classificação é grande e existe uma iminente briga por acesso, principalmente pelo tamanho da torcida e pela própria grandeza do clube, que vai se tornar forte nesta reta final”, projetou.

