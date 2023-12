A- A+

Sport Novo técnico do Sport, Mariano Soso projeta montagem do elenco e comenta situação de Vagner Love O treinador foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7), na Ilha do Retiro

Novo técnico do Sport, Mariano Soso foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7), na sala de entrevistas da Ilha do Retiro. Ao seu lado estavam o executivo de futebol Jorge Andrade, e os membros do comitê gestor Guilherme Falcão e Raphael Campos. O treinador argentino de 42 anos comentou sobre as expectativas para o início do trabalho e a montagem do elenco pensando na próxima temporada.

“Estou muito feliz de chegar a um clube de tanta história e muito honrado por desembarcar num futebol que historicamente deu muito ao mundo. Estou muito orgulhoso de iniciar um ciclo com muita expectativa. É um grande desafio, tenho uma profunda responsabilidade pela história do clube e de não apenas dar continuidade, mas ampliar a história da equipe", disse Soso em suas primeiras palavras como treinador rubro-negro.

A chegada de um técnico estrangeiro sempre traz a possibilidade de indicações de jogadores de outros países da América do Sul. Soso abordou a questão da montagem do elenco.

"A partir de agora com o vínculo efetivado, estamos trabalhando incansavelmente para a montagem do elenco. Estamos trocando opiniões para poder determinar em função das necessidades que identificamos, pensando em manter o perfil desse elenco. Não posso dizer precisamente quantos estrangeiros serão contratados, porque estamos em desenvolvimento"

Novo técnico do Sport, Mariano Soso foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7), na sala de entrevistas da Ilha do Retiro. O treinador argentino de 42 anos comenta sobre a oportunidade de assumir o Leão. pic.twitter.com/pnsNc4M6fR — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) December 7, 2023

Além de indicar novos jogadores, Soso vai trabalhar junto com a diretoria para analisar quem deve ficar só elenco atual.

"Nesse exercício com a direção estamos tendo coincidências para só ter jogadores que são significativos para o projeto esportivo. Estamos analisando quais jogadores podem dar um salto de qualidade para o elenco", analisou o treinador argentino.

Soso chegou a ser questionado sobre dois jogadores do Sport: seu conterrâneo Alan Ruiz o atacante Vagner Love. O treinador afirmou que conhece o meia dos tempos de futebol argentino e demonstrou apreço por Love.

"Sua trajetória é inegável, é um jogador que merece um profundo respeito. Nesse momento se encontra em uma situação contratual que excede minha competência".

O atacante de 39 anos teve o vínculo com o Sport encerrado na última semana, mas voltou a negociar com o clube uma possibilidade de permanência para 2024.

O Sport irá se reapresentar no dia 27 de dezembro para o início da preparação para 2024. O técnico considera o acesso à primeira divisão o grande objetivo, mas reforça a importância dos outros torneios.

"Eu interpreto que o objetivo principal é conseguir o acesso à primeira divisão. Mas não tiro o valor do que temos para disputar antes. Isso é o que nos permite chegar de forma consistente ao objetivo de subir para a Sé rie A. Reconhecendo a dificuldade que terá cada competição, não tiramos o valor delas e vamos em busca de tudo" completou Soso.

O novo técnico visitou a Ilha do Retiro nesta manhã e no período da tarde vai se deslocar até o CT do clube, em Paratibe, para conhecer a estrutura. Ele chegou na madrugada desta quinta (7) com o preparador físico Juan Manuel López.

