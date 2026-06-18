Técnico sul-africano reclama de arena da NFL após empate na Copa: 'Comparamos com o Azteca'
Aos 74 anos, o treinador belga elogiou o Mercedes-Benz Stadium, mas afirmou preferir estádios tradicionais
O técnico da África do Sul, Hugo Broos, voltou a causar polêmica nesta quinta-feira após o empate por 1 a 1 com a República Tcheca, pelo Grupo A da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. E foi justamente a arena do Atlanta Falcons, da NFL, o motivo das críticas.
Aos 74 anos, o treinador belga elogiou a estrutura do local, casa da equipe da principal liga de futebol americano do país, mas afirmou preferir estádios tradicionais de futebol. Para reforçar o argumento, comparou o palco da partida ao Estádio Azteca, na Cidade do México, onde a seleção sul-africana estreou no torneio com derrota por 2 a 0 para os anfitriões.
"Para ser muito honesto, este é um estádio fantástico, mas não é um estádio de futebol. Gosto de jogar em estádios abertos. Não sinto a atmosfera daqui quando comparo com o Azteca, que realmente é um estádio de futebol. Temos que lidar com isso. Essas arenas são fantásticas para o público, mas eu prefiro os estádios de futebol", afirmou Broos.
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Anteriormente, o treinador já havia criticado a atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na partida contra o México. Na ocasião, o goiano expulsou três jogadores: dois sul-africanos e um mexicano.
Broos classificou como "exagerada" a expulsão do atacante Themba Zwane, aos 39 minutos do segundo tempo. O jogador foi o segundo atleta da África do Sul a receber cartão vermelho na partida. Naquele momento, os mexicanos já venciam por 2 a 0.
Representante africana no grupo, o time ocupa a última colocação da chave, com apenas um ponto, e depende de uma combinação de resultados para seguir sonhando com a classificação aos 16 avos de final. O último compromisso da equipe será na próxima quarta-feira, às 22h (de Brasília), diante da Coreia do Sul, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.