Futebol Técnico vice-campeão do Pernambucano A2 avalia temporada e mira novo desafio para 2024 Após bom trabalho no Vitória de Santo Antão, treinador vai trabalhar no futebol paraibano

O técnico Adriano Souza foi vice-campeão pernambucano da Série A2 com o Vitória de Santo Antão. O comandante da equipe fez uma avaliação do trabalho desenvolvido e projetou os desafios para 2024. Na próxima temporada, ele vai dirigir o Pombal Esporte Clube, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paraibano.

"Quero continuar nesse processo evolutivo, disputar o Campeonato Paraibano com o Pombal e conseguir superar as expectativas levando a equipe a feitos acima do que o clube espera. Tudo isso sabendo sempre quando vencermos, o porquê de cada vitória, continuar sendo comandante de uma equipe que tenha protagonismo pela forma de jogar, sem fugir das convicções que acreditamos. E, acima de tudo, praticando um futebol que dê prazer a quem joga e a quem assiste", comentou Adriano.

No Vitória-PE, Adriano quase leva o clube para a elite do futebol de Pernambuco. Após ser vice-campeão, ele destacou o desempenho do grupo com aproveitamento de 81% após alcançar nove vitórias em 11 jogos.

"Foi uma temporada de muito aprendizado, muita evolução, muito rica por tudo que foi construído. Uma equipe que foi protagonista em todos os jogos, tendo sempre a iniciativa e o controle através de posse e da busca incessante pelo gol. Tivemos o melhor ataque com uma média superior a três gols por jogo. Fiquei bem satisfeito com o que foi produzido. Mas o principal foi ter conseguido aplicar as ideias de jogo que acredito. Os atletas compreenderam bem, aplicaram de maneira excepcional e tudo isso me deixou muito feliz", afirmou.

A maior referência dele para fazer sucesso no futebol é Pep Guardiola, do Manchester City. Adriano explicou os motivos. "Sou admirador e praticante do jogo de posição. Acredito muito nos conceitos desse jogo, então não há como não ter como maior referência o Guardiola por tudo que conquistou, mas principalmente pela forma que jogam as suas equipes, pela capacidade de adaptação aos contextos e os atletas com quem trabalha", enfatizou.

"Não tenho intenção de ser uma cópia do Pep ou do jogo que ele faz. Tenho minhas próprias idéias e convicções, meu modelo de jogo é muito construído com base nessas crenças sobre o jogo, princípios que fui desenvolvendo e aplicando com o tempo e que me orgulho dessa construção, mas é inegável que é a maior referência pra mim", concluiu.

