ESPANHA Técnico Xavi diz que Lewandowski trouxe "mentalidade vencedora" ao Barcelona Polonês de 34 anos contribuiu com seus 23 gols em 26 jogos para os bons resultados do Barcelona

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, disse neste sábado (11), véspera da partida contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, que o atacante polonês Robert Lewandowski trouxe à equipe catalã uma "mentalidade vencedora".

"Lewandowski está muito acostumado a ganhar títulos no Bayern, nos trouxe uma mentalidade vencedora, de campeão", afirmou, depois de uma temporada passada em que o Barça não levantou nenhum troféu.

"Na sua cabeça não entra a derrota", acrescentou Xavi, cujo time lidera a LaLiga com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado.

O artilheiro polonês de 34 anos contribuiu com seus 23 gols em 26 jogos para os bons resultados do Barcelona nas competições domésticas.

Apesar da vantagem dos 'blaugrana' no Espanhol, Xavi não dá o título como decidido. "Cada jogo é crucial, ainda mais nesta altura da temporada. Estamos a oito pontos, amanhã podemos chegar a 11", aproveitando que o Real Madrid só jogará contra o Elche no meio da próxima semana por estar disputando neste sábado a final do Mundial de Clubes.

