assédio Técnicos das seleções espanholas masculina e feminina aplaudem discurso de Rubiales e são criticados De la Fuente e Jorge Vilda estiveram presentes no discurso do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol na Assembleia Extraordinária

Durante o polêmico discurso do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na Assembleia Extraordinária, onde ele afirmou que o beijo na atacante Jenni Hermoso foi consentido e não renunciou o cargo, as pessoas presentes no auditório não criticaram suas falas e, inclusive, as aplaudiram. Os técnicos De la Fuente, da seleção masculina da Espanha, e Jorge Vilda, da seleção Feminina, foram exemplos de pessoas que apoiaram a manifestação de Rubiales.

Nas redes sociais, o discurso de Rubiales, que atribuiu a repercussão do caso ao "sensacionalismo do falso feminismo" e destacou que os críticos de sua atitude não querem "justiça", mas sim, um "assassinato social", foi bastante condenado. Contudo, os treinadores das seleções também foram alvos de críticas pelos seus aplausos — alguns chegaram a pedir que eles renunciem o cargo de técnico nos times espanhóis.

"O discurso vergonhoso e delirante de Rubiales, dizendo que foi “um gesto consensual e mútuo” e falando de “falso feminismo” foi aplaudido pelos treinadores De la Fuente e Vilda. Eles não podem continuar nem mais um minuto. Nenhum. É ultrajante.", escreveu um jornalista espanhol nas redes.

Entenda o caso

No último domingo (20), a Espanha foi campeã da Copa do Mundo Feminina ao vencer a Inglaterra por 1 a 0. Na cerimônia de entrega das medalhas, o presidente da RFEF, Luis Rubiales, abraçou a atacante Jenni Hermoso e deu um beijo na boca da jogadora, sem que ela pudesse consentir com a ação. Horas depois, no vestiário, ela foi perguntada sobre a situação e declarou "não gostei", além de afirmar que não havia o que fazer no momento.

O ato gerou repercussão nas redes sociais e mobilizou políticos e personalidades do esporte. A imprensa espanhola noticiou que o dirigente tentou convencer Hermoso a aparecer em um vídeo com ele para minimizar a seriedade das acusações, usando até o nome das filhas na súplica, mas ela negou. Inicialmente, ele havia tentado colocar o beijo à força como uma "brincadeira entre amigos", em um momento de celebração, mas depois das críticas, mudou a estratégia. Na gravação, ele afirmou: "Seguramente, errei, tenho que reconhecer. Num momento de máxima efusividade, sem qualquer má intenção ou má-fé, ocorreu o que ocorreu, de maneira muito espontânea."

Através de uma nota emitida pelo Futpro, sindicato que representa jogadoras de futebol na Espanha, Hermoso declarou que sua equipe jurídica estava cuidando do assunto. A nota da entidade também deixava uma mensagem pedindo que atos como esse não fiquem impunes.

A ação de Rubiales também será investigada pelo Conselho de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) da Espanha. Além disso, a Fifa também anunciou, na última quinta-feira, que abriu uma investigação contra Luis Rubiales "pelos eventos ocorridos durante a final", citando que eles "podem constituir violação ao artigo 13 do Código Disciplinar da Fifa — que fala sobre comportamento ofensivo.

Além do beijo em Jenni Hermoso, Rubiales também foi flagrado fazendo gesto obsceno após a conquista inédita da seleção espanhola. Ele explicou que foi um sinal para o técnico Jorge Vilda e se desculpou pelos gestos.

