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ARGENTINA

Técnicos de Vélez e Defensa y Justicia trocam socos e são separados por jogadores após partida; veja

Guillermo Barros Schelotto agarrou Julio Vaccari pelo pescoço antes de briga no túnel; treinadores minimizaram episódio após empate por 1 a 1

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Técnicos de Vélez e Defensa y Justicia trocam socos e são separados por jogadores após partidaTécnicos de Vélez e Defensa y Justicia trocam socos e são separados por jogadores após partida - Foto: Reprodução / TNT Sports

O empate por 1 a 1 entre Vélez Sarsfield e Defensa y Justicia, nesta segunda-feira, terminou em confusão fora de campo. Os técnicos Guillermo Barros Schelotto e Julio Vaccari se envolveram em uma briga no túnel de acesso aos vestiários e precisaram ser separados por jogadores e integrantes das comissões técnicas.

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Segundo o jornal argentino Olé, Barros Schelotto, treinador do Vélez, confrontou Vaccari após o apito final e o agarrou pelo pescoço. O comandante do Defensa y Justicia teria reagido com um soco, dando início à briga. Os dois chegaram a cair no chão enquanto trocavam agressões.
 

 

A confusão foi o desfecho de uma discussão iniciada ainda durante o segundo tempo. À beira do campo, Vaccari reclamou da postura do treinador adversário.

— Ele é grosseiro. Mandou eu calar a boca. Não tente me enganar. Não me desrespeite — afirmou.

Mesmo após a briga, os dois técnicos tentaram minimizar o episódio nas entrevistas depois da partida. Vaccari adotou tom irônico ao ser questionado sobre o ocorrido.

— Não sei o que aconteceu, não entendi nada, absolutamente nada. Nada importante, nada a relatar. Não sei se estou me fazendo entender. É apenas mais um jogo — disse o treinador do Defensa y Justicia.

Barros Schelotto também evitou ampliar a polêmica e classificou o confronto como consequência dos ânimos exaltados durante a partida.

— Não aconteceu nada demais, apenas uma discussão típica depois de uma partida acalorada. Coisas que não deveriam acontecer, mas nada sério. Não são importantes e não têm nada a ver com o jogo em si — afirmou.

 

 

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